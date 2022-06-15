У Червонограді мобільні бригади надаватимуть безкоштовно медичні послуги мешканцям та ВПО

У Червонограді мобільні бригади надаватимуть безкоштовно медичні послуги мешканцям та ВПО

Також є можливість вакцинації від COVID-19.

З 15 до 17 червня у Червонограді, за адресою проспект Шевченка, 15 (намет біля центрального парку) чергуватимуть мобільні медичні бригади зі Шпиталь Шептицького.

Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Мешканці громади та внутрішньо переміщені особи зможуть звернутися до таких медичних фахівців:

лікар-терапевт та/або сімейний лікар (первинний огляд пацієнтів та скерування до вузькопрофільного спеціаліста за потреби),

психолог (психологічна консультація і допомога, робота з психологічними травмами, ПТСР, тривожністю та депресією),

лікар з медицини невідкладних станів (запис електрокардіограми, невідкладна допомога на місці огляду і при потребі транспортування до найближчого лікувального закладу)

Всі доступні послуги надаватимуть безкоштовно. Також є можливість вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

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