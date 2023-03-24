У чоловіка 5 років поспіль болів палець на нозі – лікарі ошелешили діагнозом і дали 5 днів життя

Приблизно п’ять років поспіль Річард Бернштейн із США відчував біль у пальці правої ноги, але не звертався до лікаря. Згодом він помітив новоутворення в області живота та списав це на грижу. Коли все ж таки звернувся до фахівців, дізнався про щось набагато серйозніше.

Про це пише yahoo.

"Це була пухлина, яка росла на моїй нирці. Лікар послав мене на сканування, що свідчило провеликі проблеми з ниркою", — поділився Бернштейн.

Так у 64-річного чоловіка виявили рак нирки 3 стадії. Масивна пухлина заважала нормальному кровотоку в його організмі.

"Лікар сказав, що мені залишилося жити близько п’яти днів", — згадує Бернштейн.

Набряк ноги — ознака серйозного діагнозу

Лікар чоловіка зазначив, що у нього були відносно легкі симптоми для такого діагнозу, — набряк стопи та легке кульгання через це.

"Зовсім не було болю", — згадує він.

Фахівець підтвердив, що рак нирки дійсно часто не має помітних симптомів, окрім болю в спині. Це означає, що діагностику може бути відкладено, тому, на жаль, лікування ускладнюється. Пухлина Бернштейна заблокувала кровотік, викликавши серйозне ускладнення.

"З практичної точки зору йому справді залишалося жити лише кілька днів", — сказав медик.

Ракова пухлина нирки Бернштейна проросла в порожнисту вену, головну вену, що веде до серця, і кров з нижньої частини його тіла не могла потрапляти до серця. Натомість збиралася, викликавши набряк.

"Не було жодних симптомів сильного внутрішньочеревного венозного тиску", — згадує лікар.

Стан здоров'я погіршився, ситуація ускладнилася

Бернштейна госпіталізували до шпиталю, щоб здійснити сканування організму перед операцією. Саме тоді лікарі зробили ще одне відкриття — дві коронарні артерії Бернштейна також були заблоковані.

"Це означало, що хірургічну операцію відкладати не можна", — розповів медик.

Здоров’я пацієнта різко погіршилося, оскільки кров почала накопичуватися в черевній порожнині.

Фото: Northwell Health

"Рак нирки може прогресувати відносно повільно... протягом певного періоду часу, а потім різко змінити темп з будь-якої причини — ми насправді не розуміємо, чому так стається", — поділився лікар.

Тож команда фахівців виконала надскладну операцію, що тривала 10 годин.

Пацієнту довелося перенести коронарне шунтування під час видалення пухлини.

"Спочатку хірург-онколог видалив пухлину з черевної порожнини. Щоб видалити утворення з порожнистої вени, йому довелося зупинити кровотік у більшій частині організму та захистити мозок. Для цього медики охолодили тіло приблизно до 18 градусів Цельсія (нормальна температура тіла 36 градусів Цельсія) та одночасно виконати подвійне шунтування", — йдеться у матеріалі.

Лікар згодом сказав: "Було б дуже прикро вилікувати пацієнта від раку нирки, щоб дізнатися, що через шість місяців у бідолашного чоловіка стався серцевий напад, і він не вижив через закупорку коронарних артерій".

Минув рік після операції

Наразі стан Річарда Бернштейна залишається стабільним, направду, йому все ще важко пересуватися.

"Мені довелося заново вчитися ходити", — поділився чоловік.

Однак хоча дужання триває довше, ніж очікував Річард Бернштейн, він вже повернувся до повсякденного життя та знову гуляє зі своїм улюбленим псом.

Нагадаємо, що в Україні, у Національному інституті раку, пацієнтів за останні п'ять з половиною місяців стало більше, ніж було до того. Серед них третину становлять ті, хто на лікування вирвався з окупації.

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