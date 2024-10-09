У чоловіка під час мастурбації розірвалася аорта: чим це закінчилося

Мастурбація спровокувала потенційно смертельне серцеве ускладнення у 59-річного чоловіка, що спричинило занепокоєння і здивування лікарів.

Про це пише Daily Mail.

За словами медиків, які лікували нью-йоркця, сеанс самозадоволення спричинив розрив аорти – артерії, яка несе кров від серця до тіла.

Такі події вважаються надзвичайною медичною ситуацією, яка вбиває до третини людей, яким не пощастило постраждати на неї.

На диво, у чоловіка не було болю в грудях, задишки, непритомності чи нудоти, як можна було б очікувати. Натомість, невдовзі після мастурбації він "відчув запаморочення, поколювання в обох руках і стиснення щелепи", - пояснюється у медичному звіті про цей випадок.

Цікаво, що напередодні чоловік пробіг 5-кілометрову дистанцію, що свідчить про те, що він був у хорошій фізичній формі до того, що сталося.

У звіті, опублікованому в журналі Clinic and Experimental Emergency Medicine, продовжується, що після неясних симптомів "він вирішив прилягти і відчув епізод нетримання сечі". Саме в цей момент він викликав швидку допомогу.

У лікарні тести показали, що він страждає на надзвичайно низький кров'яний тиск і повільний пульс. Побоюючись, що у нього сепсис – потенційно смертельна реакція імунної системи на інфекцію – лікарі негайно призначили антибіотики.

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Хоча його симптоми покращилися, він почав страждати на запаморочення під час спроби ходити, і його госпіталізували для подальшого обстеження серця. Нарешті, ультразвукове сканування виявило справжню причину: гостре розшарування аорти типу А, також відоме як розрив аорти.

Пацієнта терміново прооперували для заміни аортального трансплантата, під час якої розірвану ділянку аорти видаляють і замінюють на міцний гнучкий трубчастий імплантат.

Вважається, що він повністю одужав.

Чому мастурбація спровокувала розрив, незрозуміло, проте звіт підтверджує, що невизначені симптоми, на які він страждав, були "незвичними".

"Приблизно 6,4 відсотка розшарувань аорти протікають без болю в грудях; таким чином, безболісні розшарування є нетиповим явищем, яке, швидше за все, пов'язане з підвищеною смертністю", - йдеться у звіті.

Прогноз для людей, які страждають на гостре розшарування аорти типу А, часто є невтішним. Щонайменше 30 відсотків пацієнтів помирають навіть після операції, проживши лише десять днів. Для тих, хто виживає, підвищується ризик відмови органів, інсульту, ампутації – через проблеми з кровообігом – і проблем з кишківником, серед іншого.

У пацієнта, про якого йдеться, раніше було діагностовано захворювання, пов'язане з IgG4. Запальний стан спричиняє пошкодження багатьох органів в організмі, він також страждав на високий кров'яний тиск, захворювання нирок і пакреатит. Пацієнт також тривалий час приймав стероїди, щоб контролювати свої проблеми зі здоров'ям.

Невідомо, чи цей стан, чи ліки призвели до розшарування аорти, проте медики написали: "Цей випадок підтверджує, що розшарування аорти може бути без болю, зокрема класичної картини болю в грудях або в спині, що розриває. Лікарі невідкладної допомоги повинні підтримувати високий індекс підозри на аортальний синдром у всіх пацієнтів з БЕ, особливо у пацієнтів із захворюваннями, пов'язаними з IgG4, і розглядати атипові презентації та прояви розшарування аорти".

Минулого року повідомлялося про подібний випадок, коли у 60-річного чоловіка з високим кров'яним тиском (синдром Ліддла) сталося гостре розшарування аорти після мастурбації. У цьому випадку пацієнт звернувся за медичною допомогою, коли у нього з'явився біль у грудях, який почався, коли він почав займатися самозадоволенням під час куріння канабіса. Дослідження показали, що кожен десятий молодий чоловік із синдромом Ліддла – генетичною проблемою, яка спричиняє дуже високий тиск всередині аорти – може зазнати розриву аорти. Доведено, що вживання марихуани збільшує частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск, а також незалежно пов'язане з підвищеним ризиком розшарування аорти.

Нагадаємо, 37-річний чоловік з'їв "чарівні" гриби та залишився без пеніса. Це перший задокументований випадок синдрому Клінгсора, пов'язаного з псилоцибіном, коли людина з психологічними розладами самостійно завдає шкоди своїм геніталіям.

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