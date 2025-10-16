У чому суперсила фіолетових овочів і фруктів

Смородина / © Pixabay

Фіолетового кольору овочі та фрукти, такі як чорниця, чорна смородина, пурпурний батат та червонокачанна капуста — здатні помітно покращувати відновлення організму після фізичних навантажень та захищати клітини від старіння.

Про це йдеться в журналі Nutrients.

Вся справа в антоціанах — природних пігментах, що надають рослинам характерного кольору. Ці сполуки активують антиоксидантні механізми, зменшують запалення та підтримують роботу серця та судин.

Дослідники відзначають, що антоціани впливають на ключові клітинні шляхи, зокрема Nrf2 і NF-κB, допомагаючи організму справлятися з окислювальним стресом — основною причиною втоми, запалень та пошкодження тканин після інтенсивних тренувань. Люди, які регулярно вживають продукти з високим вмістом антоціанів, демонструють швидшу адаптацію до фізичних навантажень і стійкість до хронічних захворювань.

Водночас засвоюються такі сполуки не повністю — близько 2% антоціанів, що надійшли з їжею, дійсно досягають клітин. Вчені шукають способи підвищити їхню ефективність: розробляють мікрокапсульовані та наноемульсійні форми, а також рекомендують поєднувати «фіолетові продукти» з вітаміном С, який покращує їх засвоєння.

Автори дослідження підкреслюють, що регулярне включення фіолетових овочів та ягід до раціону може стати простим і безпечним способом зміцнити здоров’я, підвищити витривалість та уповільнити процеси старіння.

