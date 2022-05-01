У Донецької області фельдшерка вивезла із зони обстрілів два автомобілі швидкої допомоги

Вона врятувала автомобілі.

Ця історія стала однією з багатьох у серії про хоробрість українських медиків, їхню відчайдушність та героїзм під час війни.

Фельдшерка бригади швидкої медичної допомоги Карбонітської підстанції Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи Світлана Клос разом із батьком вивезла з зони обстрілів два автомобілі швидкої допомоги.

На початку квітня підстанція вже зазнавала нещадних обстрілів. В один із днів Світлана прямувала на роботу — забрати речі та документи. Та коли прибула до медзакладу, зрозуміла, що функціонувати він вже не може, — через значні пошкодження. Разом із тим в ньому ще залишилися дві автівки швидкої допомоги.

Порадившись із батьком, вона вирішила забрати автівки, адже вони могли б служити для порятунку життя людей в іншому місці. З двох "швидких" акумулятор був лише на одній, тож спочатку до дому перевезли одну машину, а пізніше, на тому ж акумуляторі, — другу.

Того ж дня Світлана Клос разом із батьком знайшли ще один акумулятор, сіли за кермо "швидких" та відігнали машини в місто Бахмут Донецької області. Там ключі від двох автівок були передані колегам із Дніпра, які виїхали на зустріч Світлані.

Жінка працює в медичній системі з 2014 року, її будинок на сьогодні знищено, але вона ризикувала власним життям для того, щоб два автомобілі «швидкої» зі зруйнованого медзакладу продовжували рятувати життя українців.

Обличчя української незламності — у тендітній постаті фельдшера #BRAVEUKRAINE

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