В Херсоні лікарі надають безкоштовну медичну допомогу та забезпечують необхідними ліками: куди звертатися

Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу.

У Херсоні продовжують роботу бригади МО “Лікарі без кордонів”. Вони здійснюють медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками.

Про це повідомили в МОЗ.

Фахівці надають безкоштовні медикаменти: жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо.

Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу Херсона.

Також 17 листопада лікарі будуть працювати в селі Посад-Покровське.

Ситуація в місті наразі важка, але контрольована. Відновлені шляхи, продовжують відчинятися аптечні пункти.

Аптеки, які відновили роботу в Херсоні (адреси)

В місті та Херсонській області вже відкрито наступні аптечні пункти:

Херсон – вул. Потьомкінська, 76/14;

вул. Лавреньова, 4;

вул. Перекопська, 177/2;

вул. І. Кулика, 133;

смт Білозерка – вул. Свободи, 192;

Велика Олександрівка – аптека № 1;

Нововоронцовка – вул. Суворова, 2а;

Високопілля – вул. Суворова, 1.

Білозерський р-н, с. Станіслав – вул. Свободи, 32-А, Базарна 20.

Нагадаємо, онкохворі українці можуть отримати безоплатні послуги.

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