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В Херсоні лікарі надають безкоштовну медичну допомогу та забезпечують необхідними ліками: куди звертатися

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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В Херсоні лікарі надають безкоштовну медичну допомогу та забезпечують необхідними ліками: куди звертатися

Фото: Associated Press

Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу.

У Херсоні продовжують роботу бригади МО “Лікарі без кордонів”. Вони здійснюють медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками.

Про це повідомили в МОЗ.

Фахівці надають безкоштовні медикаменти: жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо.

Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу Херсона.

Також 17 листопада лікарі будуть працювати в селі Посад-Покровське.

Ситуація в місті наразі важка, але контрольована. Відновлені шляхи, продовжують відчинятися аптечні пункти.

Аптеки, які відновили роботу в Херсоні (адреси)

В місті та Херсонській області вже відкрито наступні аптечні пункти:

  • Херсон – вул. Потьомкінська, 76/14;
  • вул. Лавреньова, 4;
  • вул. Перекопська, 177/2;
  • вул. І. Кулика, 133;
  • смт Білозерка – вул. Свободи, 192;
  • Велика Олександрівка – аптека № 1;
  • Нововоронцовка – вул. Суворова, 2а;
  • Високопілля – вул. Суворова, 1.
  • Білозерський р-н, с. Станіслав – вул. Свободи, 32-А, Базарна 20.

Нагадаємо, онкохворі українці можуть отримати безоплатні послуги.

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Дата публікації
Перегляди
244
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