В Херсоні лікарі надають безкоштовну медичну допомогу та забезпечують необхідними ліками: куди звертатися

Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу.
У Херсоні продовжують роботу бригади МО “Лікарі без кордонів”. Вони здійснюють медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками.
Про це повідомили в МОЗ.
Фахівці надають безкоштовні медикаменти: жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо.
Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу Херсона.
Також 17 листопада лікарі будуть працювати в селі Посад-Покровське.
Ситуація в місті наразі важка, але контрольована. Відновлені шляхи, продовжують відчинятися аптечні пункти.
Аптеки, які відновили роботу в Херсоні (адреси)
В місті та Херсонській області вже відкрито наступні аптечні пункти:
- Херсон – вул. Потьомкінська, 76/14;
- вул. Лавреньова, 4;
- вул. Перекопська, 177/2;
- вул. І. Кулика, 133;
- смт Білозерка – вул. Свободи, 192;
- Велика Олександрівка – аптека № 1;
- Нововоронцовка – вул. Суворова, 2а;
- Високопілля – вул. Суворова, 1.
- Білозерський р-н, с. Станіслав – вул. Свободи, 32-А, Базарна 20.
Нагадаємо, онкохворі українці можуть отримати безоплатні послуги.
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