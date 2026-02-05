У якому віці тіло людини починає втрачати силу: вчені шокували результатами дослідження

Спорт / © pexels.com

Фізичний пік людини настає значно раніше, ніж багато хто звик думати. Про це свідчить масштабне 47-річне дослідження, яке відстежувало зміни фізичних можливостей одних і тих самих людей від підліткового віку до старості.

Як з’ясували науковці, зниження фізичної форми та сили починається вже приблизно з 35 років — незалежно від того, чи людина регулярно займається спортом. Далі цей процес триває поступово, але з віком помітно прискорюється. Водночас дослідники наголошують: хоча сам пік фізичних можливостей відтермінувати складно, стиль життя безпосередньо впливає на те, як швидко ці здібності погіршуються.

Дослідження базується на даних шведського поздовжнього проєкту SPAF, у межах якого кілька сотень учасників спостерігалися з 1974 року, починаючи з 16-річного віку. Фізичну форму, силу та витривалість цих людей оцінювали у п’ять вікових періодів — у 16, 27, 34, 52 та 63 роки. Такий підхід дозволив простежити реальні вікові зміни протягом майже пів століття, а не лише порівнювати різні вікові групи в один момент часу.

Результати показали, що м’язова витривалість і аеробна здатність досягають максимуму у віці приблизно від 26 до 36 років, після чого починають спадати. Спочатку зниження становить близько 0,3–0,6% на рік, а в старшому віці може прискорюватися до 2,5% щороку. Темпи цього процесу виявилися однаковими для чоловіків і жінок.

М’язова сила демонструвала дещо іншу картину: у жінок вона досягала піку в середньому у 19 років, у чоловіків — близько 27 років. Далі сила зменшувалася з подібною швидкістю в обох статей. До 63-річного віку загальне падіння фізичної працездатності учасників сягало 30–48% порівняно з піковими показниками.

Водночас дослідження принесло й обнадійливі висновки. Люди, які були фізично активними ще в підлітковому віці, зберігали вищі показники витривалості, сили та аеробної здатності протягом усього життя. Ба більше, навіть ті учасники, які почали активно рухатися вже в дорослому віці, змогли поліпшити свої фізичні показники приблизно на 10%.

«Ніколи не пізно почати рухатися. Наше дослідження показує, що фізична активність може уповільнити зниження працездатності, навіть якщо не може повністю його зупинити», — зазначила авторка дослідження Марія Вестерстоль.

