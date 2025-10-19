ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров'я
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

У яких продуктах найбільше кальцію — ви здивуєтеся

Існує думка, що найбільше кальцію містять молоко та молочні продукти, але це далеко не так.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Інжир містить кальцій

Інжир містить кальцій / © Pixabay

Кальцій (Ca) є найпоширенішим мінералом у людському організмі. Він становить більшу частину структури кісткової та зубної тканини.

Дізнайтеся, де найбільше кальцію в їжі та які продукти варто вживати.

Йогурти

В одній чашці нежирного йогурту міститься 448 мг кальцію — майже на 150 мг більше, ніж у молоці. Така ж ситуація і з грецьким йогуртом. У знежиреному — 250 мг на чашку, у нежирному — 260 мг. Крім кальцію, йогурт також «подарує» організму цинк, калій, магній, білок і пробіотики.

Соєві боби

У сирих бобах набагато більше кальцію, ніж у склянці молока — приблизно 500 мг, а це половина добової норми для дорослої людини. Крім кальцію, продукт також багатий на клітковину і білок.

Тофу

Тофу роблять із соєвих бобів, тому кількість кальцію в цьому продукті теж відчутна. Однак важливо читати упаковку — від марки та способу приготування залежить вміст корисної речовини. Якщо на пачці написано, що в складі є сульфат кальцію, то ви отримаєте до 506 мг з однієї чашки тофу.

Листові зелені овочі

Капуста — також чудове джерело кальцію. Наприклад, сорт «колард» містить 324 мг корисної речовини на чашку. Крім кальцію, ви отримаєте майже 600% добової норми вітаміну К, В6 і С.

Китайська капуста

Ще один овоч, багатий на кальцій — його наполовину менше, ніж у склянці молока (158 мг). Китайську капусту організм «приймає» дуже добре — корисна речовина засвоюється набагато краще, ніж із молока.

Сушений інжир

Вживши одну чашку сушеного інжиру, ви отримаєте 241 мг кальцію, що більше, ніж у багатьох інших фруктах. Однак враховуйте, що сушені фрукти, такі як інжир, як правило, висококалорійні. За вищевказаної кількості кальцію в тій самій чашці буде приблизно 413 калорій і 71 грам цукру, тож їсти такий продукт варто помірковано.

Насіння чіа

У ста грамах насіння чіа міститься 595 мг кальцію, що майже вдвічі більше, ніж у склянці молока. За раз з’їсти таку кількість насіння, звісно, неможливо, тому можна посипати корисним продуктом салати. Невеликої жмені вистачить, щоб отримати близько 150 мг кальцію на день.

Довідка: за даними ВООЗ, сьогодні для дітей та підлітків віком від 10 до 18 років денна норма кальцію становить 1300 мг, а від 18 до 25 років — 1100 мг/добу. Для чоловіків та жінок 25-50 років необхідні 1000 мг Ca на добу. Вагітним, жінкам у постменопаузі та чоловікам 60+ рекомендується вживати 1300 мг Ca на добу.

Раніше ми писали про те, які овочі та фрукти містять найбільше вітаміну С. Більше про це дізнайтеся у новині.

