Дві порції різних фруктів — мінімальна добова норма у вашому раціоні. Але, виявляється, від часу вживання фруктів залежить і користь для вашого здоров’я.

Про це пише Onlymyhealth.

Експерти радять їсти фрукти різного кольору, оскільки кожен відтінок містить безліч корисних для здоров’я компонентів. Фрукти багаті важливими вітамінами і мінералами, вони допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, контролювати кров’яний тиск та захищати від ракових клітин.

Що їсти зрання

За словами доктора Нідхі Соуні з Nutri Advice, зрання ви можете їсти банан, манго, кавун, авокадо, ананас та яблуко.

Багато дієтологів вважають, що вживання фруктів вранці — чудовий вибір і ось чому:

Підвищення гідратації : такі фрукти, як кавун і апельсини, містять велику кількість води, що допомагає почати день із гідратації.

Натуральні цукри. Фрукти містять натуральні цукри, які можуть забезпечити швидкий заряд енергії та запустити метаболізм зрання.

Клітковина: клітковина у фруктах сприяє травленню і допомагає вам відчувати ситість, що може бути особливо корисно, якщо ви намагаєтеся контролювати свою вагу.

Вітаміни та мінерали. Ранкове вживання гарантує, що ваш організм отримає дозу необхідних вітамінів та мінералів на ранньому етапі, задаючи здоровий тон на весь день.

Фрукти на перекус

Крім сніданку, фрукти стануть чудовим перекусом. «Діабетику слід вживати фрукти за 1-2 години до та після їжі. Немає жодних наукових доказів того, що вживання фруктів вранці — оптимальний час. Фрукти підвищують рівень цукру в крові незалежно від часу доби, оскільки глюкоза засвоюється організмом», — сказав доктор Соуні.

Ситість. Клітковина у фруктах допомагає вам почуватися ситим, зменшуючи спокусу перекусити менш корисними для здоров’я продуктами.

Стабільна енергія. Фрукти забезпечують стабільне вивільнення енергії завдяки натуральним цукрам, що містяться в них, що може допомогти запобігти падінню енергії.

Засвоєння поживних речовин. Вживання фруктів між прийомами їжі може поліпшити засвоєнню поживних речовин з інших продуктів.

Зрештою, найкращий час для вживання фруктів залежить від ваших особистих уподобань та способу життя. Найголовніше, щоб ви регулярно включали їх у свій раціон.

