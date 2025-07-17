У який місяць року найлегше почати худнути

Більшість дієт, спрямованих на схуднення, закликають споживати менше калорій / © Credits

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Якщо ви плануєте сісти на дієту, то найкращим часом для цього може бути січень. Так, незважаючи на те, що цей місяць відомий порушенням фітнес-рішень, з’ясувалося, що люди, які починають свій оздоровчий курс у січні, скидають більше ваги, ніж ті, хто починає його в будь-яку іншу пору року.

Експерти дійшли висновку, що менталітет «нового початку», який приходить із Новим роком, у поєднанні з тиском суспільства та агресивним маркетингом програм зі зниження ваги, створює потужний мотиватор. Як наслідок люди, які розпочинають дієту в січні, як правило, більш активні і згодом скидають більше кілограмів.

Успішне зниження ваги в січні може бути пов’язане з підвищеною мотивацією, яка часто пов’язана з новорічними резолюціями і відчуттям «нового початку». Така мотивація призводить до активнішої участі в програмі і, отже, до більшої втрати ваги.

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Однак важливо підходити до зниження ваги здоровим і стійким чином. Британська асоціація дієтологів застерігає від менталітету «новий рік, новий ти», який часто призводить до краш-дієт і згубно впливає на психічне здоров’я. Замість цього вона рекомендує зосередитися на додаванні до свого раціону більш здорових продуктів, наприклад, клітковини, а не на надмірному обмеженні споживання їжі.

Раніше ми писали про те, що багато хто, бажаючи схуднути чи покращити здоров’я, звертається до модних дієт. Та правда в тому, що більшість дієт не дають тривалого результату і навіть можуть нашкодити організму. Які дієти не працюють — читайте у новині.