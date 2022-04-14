У Києві відновлюють роботу стоматологічні клініки: адреси

У столиці відновлюється надання планової стоматологічної допомоги
Містяни можуть лікувати та протезувати зуби, не очікуючи на гострий біль, а коли виникає необхідність. Для цього треба звернутися за адресами відділень, які працюють, але краще заздалегідь зателефонувати та визначитися з часом прийому, передають у КМДА.
Підрозділи КНП «Київська стоматологія» працюють із понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00.
Лівий берег
- вул. А. Вербицького, 3-Б
Платні стоматологічні послуги та міські цільові програми.
Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти.
044-564-61-84
- вул. А. Навої, 1
Невідкладна стоматологічна допомога.
Лікарі стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт, рентгендіагностика.
044-512-16-47
Правий берег
- вул. Пимоненка, 10-А
Невідкладна стоматологічна допомога.
Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, лікар-стоматолог, ортопед, рентгендіагностика.
066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80
- вул. Маршала Малиновського, 9
Невідкладна стоматологічна допомога, платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами.
Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти, дитячі.
044-419-20-70
- просп. Перемоги, 76
Невідкладна стоматологічна допомога.
Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт.
097-284-47-99; 067-174-88-74
- вул. Кирилівська, 119/1
Невідкладна стоматологічна допомога.
Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед.
093-579-11-93; 098-897-77-72
- вул. Львівська, 1/9
Невідкладна стоматологічна допомога.
Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед.
044-452-34-23; 067-766-98-53
- вул. Гетьмана, 26/28
Платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами.
Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед.
044-453-05-98
Безкоштовна невідкладна стоматологічна допомога в Києві з перших днів широкомасштабної російської агресії надавалася безвідмовно в організованих для цього пунктах. На сьогодні в них проліковано вже понад 8 тисяч містян.
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