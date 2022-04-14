У Києві відновлюють роботу стоматологічні клініки: адреси

У столиці відновлюється надання планової стоматологічної допомоги

Містяни можуть лікувати та протезувати зуби, не очікуючи на гострий біль, а коли виникає необхідність. Для цього треба звернутися за адресами відділень, які працюють, але краще заздалегідь зателефонувати та визначитися з часом прийому, передають у КМДА.

Підрозділи КНП «Київська стоматологія» працюють із понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00.

Лівий берег

вул. А. Вербицького, 3-Б

Платні стоматологічні послуги та міські цільові програми.

Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти.

044-564-61-84

вул. А. Навої, 1

Невідкладна стоматологічна допомога.

Лікарі стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт, рентгендіагностика.

044-512-16-47

Правий берег

вул. Пимоненка, 10-А

Невідкладна стоматологічна допомога.

Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, лікар-стоматолог, ортопед, рентгендіагностика.

066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80

вул. Маршала Малиновського, 9

Невідкладна стоматологічна допомога, платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами.

Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти, дитячі.

044-419-20-70

просп. Перемоги, 76

Невідкладна стоматологічна допомога.

Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт.

097-284-47-99; 067-174-88-74

вул. Кирилівська, 119/1

Невідкладна стоматологічна допомога.

Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед.

093-579-11-93; 098-897-77-72

вул. Львівська, 1/9

Невідкладна стоматологічна допомога.

Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед.

044-452-34-23; 067-766-98-53

вул. Гетьмана, 26/28

Платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами.

Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед.

044-453-05-98

Безкоштовна невідкладна стоматологічна допомога в Києві з перших днів широкомасштабної російської агресії надавалася безвідмовно в організованих для цього пунктах. На сьогодні в них проліковано вже понад 8 тисяч містян.

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