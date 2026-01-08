Жінка похилого віку / © pexels.com

Нове масштабне дослідження ставить під сумнів переваги вегетаріанства для довголіття. Вчені з’ясували, що люди, які вживають м’ясо, мають значно вищі шанси відсвяткувати 100-річчя, ніж прихильники рослинної їжі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Веганські та вегетаріанські раціони часто вважають кориснішими для здоров’я, однак нові наукові дані свідчать: повна відмова від м’яса може знизити ймовірність дожити до 100 років.

Результати дослідження про тривалість життя вегетаріанців та м’ясоїдів

Як показало масштабне дослідження, проведене в Китаї, люди, у раціоні яких присутні м’ясні продукти, частіше досягають столітнього віку, ніж ті, хто харчується винятково рослинною їжею.

Навіть після коригування результатів з урахуванням рівня фізичної активності та куріння, учасники, які не вживали м’яса, мали на 19% менші шанси стати довгожителями порівняно зі всеїдними.

Найбільший розрив зафіксували серед веганів: їхня ймовірність дожити до 100 років була на 29% нижчою. Вегетаріанці, які споживають молочні продукти та яйця, також поступалися м’ясоїдам — їхні шанси були гіршими на 14%.

Зниження шансів дожити до столітнього віку спостерігалося навіть серед прихильників пескетаріанського харчування, що допускає вживання риби.

Науковці припускають, що такі відмінності можуть бути пов’язані з підвищеною потребою людей похилого віку в поживних речовинах, яких може бракувати у вегетаріанських раціонах.

«Наше дослідження свідчить, що для дорослих віком 80 років і старше раціон, який включає як рослинні, так і тваринні продукти, може краще сприяти дожиттю до 100 років, ніж суворо вегетаріанська модель харчування, особливо для людей із недостатньою масою тіла», — наголосив провідний автор дослідження, доктор Сян Ґао з Фуданьського університету.

Подробиці дослідження

У дослідженні взяли участь 5 203 особи з Китайського лонгітюдного дослідження здорового довголіття, усі з яких на старті спостережень 1998 року були старшими за 80 років. З цієї кількості 1 495 учасників дожили до 100 років, тоді як 3 744 померли раніше.

Використовуючи статистичні методи, дослідники проаналізували медичні дані учасників, щоб оцінити вплив харчування на тривалість життя. Загалом ті, хто зберігав у раціоні м’ясо протягом усього періоду спостережень, мали вищі шанси стати довгожителями.

Водночас автори підкреслюють, що ці результати не означають необхідності переходу на суто м’ясну дієту заради подовження життя.

Серед окремих харчових груп найбільший позитивний вплив на ймовірність дожити до 100 років мало регулярне вживання овочів. Люди, які споживали овочі щодня, мали більш ніж на 84% вищі шанси досягти столітнього віку порівняно з тими, хто цього не робив.

Що вчені з’ясували про вплив дієти на тривалість життя?

При цьому дослідники з’ясували, що вплив дієти на тривалість життя різнився залежно від стану здоров’я та комплекції людей похилого віку.

Вегетаріанці з нормальним для віку індексом маси тіла (BMI) не мали гірших шансів дожити до 100 років, ніж м’ясоїди. Серед людей із надмірною масою тіла раціон також не продемонстрував статистично значущого впливу на виживання.

Натомість для учасників із недостатньою масою тіла щоденне споживання м’яса було пов’язане з на 44% вищою ймовірністю дожити до столітнього віку.

«Збалансована всеїдна дієта, що поєднує продукти тваринного та рослинного походження, може краще підтримувати довголіття серед найстарших людей із недостатньою масою тіла», — зазначив доктор Ґао та його колеги у статті, опублікованій у журналі The American Journal of Clinical Nutrition.

Хоча скорочення споживання м’яса має певні позитивні наслідки для здоров’я, для окремих людей похилого віку ці переваги можуть нівелюватися ризиком дефіциту поживних речовин.

Раніші дослідження також пов’язували вегетаріанські дієти з підвищеною ймовірністю інсульту, жовчнокам’яної хвороби та депресії.

На думку дослідників, попри користь рослинного харчування для серцево-судинної системи, поширеність низького індексу маси тіла серед людей старше 80 років робить надмірне обмеження м’яса потенційно небезпечним.

«Наші результати підкреслюють важливість збалансованого раціону, що включає як тваринні, так і рослинні продукти, для здорового довголіття. Подальші дослідження серед людей дуже похилого віку необхідні для формування дієтичних рекомендацій для цієї зростальної групи населення в умовах старіння суспільства», — резюмували автори дослідження.

Нагадаємо, відмова від м’яса може позитивно вплинути на здоров’я, сприяючи виведенню токсинів, очищенню кишківника та зниженню рівня холестерину й ризику діабету другого типу. Рослинна дієта часто дарує відчуття легкості, допомагає боротися з вісцеральним жиром та зменшує кількість запальних процесів в організмі. Водночас експерти застерігають: необдумане вегетаріанство без консультації з лікарем загрожує дефіцитом йоду, заліза, вітамінів D і B12, тому перехід на новий раціон має бути спланованим та збалансованим.