У кожного четвертого є "дірка в серці": що це означає і як вона може спричинити інсульт

Нові дослідження показують, що приблизно у 25% людей є невеликий отвір у серці, який зазвичай не викликає симптомів, але може значно підвищити ризик інсульту. За словами лікарів, більшість людей навіть не здогадуються про цю особливість.

Про це пише Daily Mail.

Еймі Роджерс, 40-річна бігунка на довгі дистанції, що вела здоровий спосіб життя і мала нормальні показники здоров’я, пережила інсульт. Це сталося минулого березня, коли вона знепритомніла вранці, а ліва частина її тіла була паралізована. Еймі одразу зрозуміла, що це інсульт.

Боротьба за життя та дивовижне відкриття

Парамедики встигли доставити Еймі до лікарні протягом «золотого вікна» чотирьох з половиною годин, коли ще можна застосувати препарати для розщеплення тромбів. Завдяки цьому лікуванню та своєчасній діагностиці жінка змогла швидко відновитися і вже наступного дня повернулася додому.

Однак через десять днів у неї стався другий, менший інсульт. Лікарям терміново потрібно було з’ясувати причину. Поглиблене обстеження виявило у Еймі відкрите овальне вікно (ПФО) — невеликий отвір у серці, який зазвичай закривається після народження. Цей отвір дозволив тромбу, що утворився в організмі, потрапити з однієї частини серця в іншу, а звідти — прямо до мозку, спричинивши інсульт.

Нове життя після хвороби

Хоча отвір можна було закрити хірургічно, черга на операцію в районі Еймі становила три роки. Її висока тривожність змусила шукати альтернативи, і за чотири місяці їй запропонували взяти участь у випробуванні, де процедуру проводили під місцевою анестезією, що дозволило прискорити операцію.

Після успішного хірургічного втручання життя Еймі Роджерс змінилося. Вона залишила свою роботу, щоб присвятити себе родині та одужанню. Сьогодні вона перекваліфікувалася на інструктора з йоги і допомагає людям, які борються з онкологією.

«Моїм дітям потрібна мама. Мене можна замінити на роботі, але не вдома», — каже Еймі.

Вона показує, як рух і дихання допомагають відновитися, допомагаючи при цьому й самій собі.

