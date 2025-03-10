В Україні з'явилася вакцина для немовлят, що захищає від п'яти хвороб

Україна отримала 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції. Вакцина вже розподілена між регіонами та доступна для безкоштовного щеплення.

Про це повідомили у МОЗ.

"Враховуючи воєнні виклики та міграцію населення імунізація такими вакцинами дозволяє захистити маленьких дітей та надолужити щеплення в разі пропуску швидше та комфортніше. У рамках співпраці з міжнародними партнерами міністерство вже надавало регіонам такі вакцини", - розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Повідомляється, що вакцинацію можна зробити безкоштовно у державних медзакладах або приватних клініках з договором із НСЗУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Буковині померла 10-річна дівчинка через кір.

Читайте також: