У Києві масовий спалах гепатиту А: що потрібно знати

Гепатит А

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У Києві зафіксували спалах небезпечної хвороби — гепатиту А. Її масово підчепили в одному із районів столиці, є багато інфікованих дітей.

У чому причина і що варто знати про симптоми, аби вчасно розпізнати хворобу — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

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У Києві зафіксували спалах гепатиту А

Хвороба масово охопила Солом’янський район столиці. Станом на 13 травня, інфекцію підтверджено у 33 осіб, причому більше половини з них — 19 — діти. Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак каже, що перші звернення про захворювання на вірусний гепатит А почали надходити 8 травня.

«Спочатку це були поодинокі випадки, а вже за добу їхня кількість зросла до 15. Лікарі негайно розпочали епідеміологічне розслідування і проінформували Держпродспоживслужбу, Департамент охорони здоров’я КМДА та управління освіти Солом’янського району», — розповів Чумак.

А оскільки випадки захворювання були зосереджені в одному районі та стосувалися учнів окремих навчальних закладів, у школах було відібрано проби води для лабораторного дослідження. Епідеміологічне розслідування показало, що всі випадки інфекції локалізовані в межах мікрорайону Відрадний. Сергій Чумак зазначив, що в мікрорайоні Відрадний функціонують бювети, власне тому фахівці також взяли з них проби води для перевірки. Водночас він зазначив: «Аналізи, проведені вихідними, показали, що вся вода відповідає встановленим нормам. Збудників гепатиту не виявлено було ані за бактеріальними, ані за санітарно-гігієнічними показниками».

Крім цього, до «Київводфонду» та «Київводоканалу» було направлено запити щодо можливих поривів на водопровідних або каналізаційних мережах і проведення регламентних робіт на бюветах. У «Київводфонді» повідомили про проведення таких робіт на кількох бюветах у першомсу кварталі цього року. Наразі очікується інформація про виконавців робіт та стан їхнього здоров’я. Не виключається можливість потрапляння інфекції до води через недотримання гігієни працівниками. Тим часом в мікрорайоні Відрадний станом на 13 травня вже було підтверджено 33 випадки гепатиту А. Локалізація проживання інфікованих осіб обмежена вулицями Шалімова та Донця, неподалік парку Відрадний.

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«Інфекція має високу швидкість передавання, тому проводиться перевірка контактних осіб, а це понад 200 людей. Медичні працівники вже відвідали сімейні вогнища інфекції», — повідомив Сергій Чумак.

У зв’язку зі спалахом захворювання шість навчальних закладів, де були зафіксовані випадки інфікування, тимчасово перевели на дистанційне навчання. Епідеміологічне розслідування триває, фахівці аналізують усі отримані дані для встановлення точних причин та запобігання подальшому поширенню інфекції.

Лікарі-інфекціоністи пояснюють, що вірус гепатиту А передається від людини до людини фекально-оральним шляхом подібно до збудників гострих кишкових інфекцій. Зараження може відбуватися через інфіковані воду або їжу, а також контактно-побутовим шляхом — через брудні руки. Зокрема, лікарка-інфекціоністка Наталія Іванченко зазначає: «Небезпека полягає в тому, що інфікована людина може не мати жодних симптомів захворювання, але вже виділяти вірус з фекаліями та бути загрозою для оточення ще до появи клінічних ознак».

Симптоми гепатиту А, аби вчасно розпізнати хворобу

Відбувається грипоподібний початок: а це, на перший погляд, звичайні симптоми застуди: підвищена температура тіла, загальна слабкість, біль у м’язах, нудота. Вже характерними ознаками є пожовтіння шкіри, а саме слизової оболонки очей та можливе пожовтіння твердого піднебіння. Також із симптомів виділяють жовтяницю, тобто, пожовтіння шкіри, а ще знебарвлення калу, потемніння сечі, яка стає схожою на «колір пива». Крім цього, під час медичного огляду може бути виявлено збільшення печінки або селезінки. У людей з хронічними захворюваннями можливі додаткові симптоми та ускладнення. Інкубаційний період гепатиту А може тривати від двох тижнів до 55 діб, протягом якого інфікована людина може бути джерелом зараження для інших.

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А ось найефективнішим способом захисту від гепатиту А є вакцинація. Дві дози вакцини з інтервалом у шість місяців забезпечують стійкий імунітет до вірусу. Вакцинація не є обов’язковою та проводиться за кошти громадян або юридичних осіб. В епідемічних осередках контактним особам може бути рекомендована екстрена вакцинація для запобігання розвитку захворювання. Важливу роль у профілактиці відіграє також дотримання елементарних правил особистої гігієни, регулярна дезінфекція приміщень та контроль за якістю водопостачання і харчування. Лікарка Наталія Іванченко підкреслила, що від 2024 року в деяких областях України спостерігається зростання захворюваності на вірусний гепатит А, зокрема у Львівській області наприкінці 2024-го та на початку 2025 року.

«Попередні десять років захворюваність була значно нижчою, тому поточна ситуація потребує особливої уваги», — резюмувала лікарка.

Крім того, слідом за спалахом гепатиту А, столиця зіткнулася зі стрімким зростанням захворюваності на кір, особливо серед дітей. Медики б’ють на сполох через тривожну динаміку поширення цієї небезпечної хвороби. Лише за перші чотири місяці 2025 року в Києві вже зареєстровано 31 випадок кору, з яких 28 припадає на дітей та лише 3 — на дорослих. Найбільший стрибок захворюваності зафіксовано у квітні — 29 випадків, що у два з половиною рази перевищує показники всього першого кварталу поточного року. Чумак зазначив, що стосовно інфекції на кір у дітей, то 12 школярів було госпіталізовано через хворобу, ще у 20 діагноз був лабораторно підтверджений.

А щодо статусу вакцинації від кору, то 15 діток взагалі були не щепленими відповідно до віку. Лише у одної дитини були медичні протипоказання, а у 13-ти — свідома відмова батьків від щеплення». Таким чином, через безвідповідальність дорослих, невакциновані діти наражають на небезпеку не лише себе, але й стають потенційними розповсюджувачами інфекції в громадських місцях. Сергій Чумак додав, якщо проаналізувати усі випадки, то у Києві зареєстровано три спалахи кору. За його даними, це навчальні заклади Подільського та Шевченківського районів, а також одне сімейне вогнище. Лікар зауважує, що це величезна проблема для міста — питання вже було винесене на розгляд комісії ТЕБ ТНС, яка відбулася минулого тижня. На ній було напрацьовано низку заходів, які мають виконати у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, Департаменті охорони здоров’я та Департаменті освіти КМДА.

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Чумак зауважує, що це не означає, що щеплення будуть змушувати робити примусово, натомість нині шукають інші варіанти виходу із ситуації, бо допоки у нас не буде колективного імунітету, такі випадки захворювань і надалі ставатимуться у місті. Ситуацію вдасться змінити, коли буде 95% вакцинованих дітей. Він також підкреслює, що кір — це високо-контагіозне захворювання і тут важливо, передусім батькам, подумати про здоров’я своїх дітей і про тяжкі наслідки, які можуть чекати на дитину.

«Як показує практика з 10 людей, які перебували в контакті з хворою на кір людиною — 9 хворіють. Коли лікарі розбирали перший спалах кору в одній зі столичних шкіл, то дійшли до висновку, що на розповсюдження інфекції впливає війна. Під час повітряної тривоги всі учні йдуть до бомбосховища. У цій школі серед учнів була хвора дитина. І ось результат — маємо у цій школі 18 зареєстрованих випадків кору. А у числі контактних осіб — 179 учнів та 30 педагогічного складу», — пояснює головний санлікар Києва.

Поки невідомо, якими саме заходами лікарі змусять батьків більше попіклуватися про своїх дітей. Медики підкреслюють, що кір дуже підступна хвороба — розповсюджується блискавично, особливо у закритих приміщеннях. І противірусного засобу для лікування кору не існує. А у Департаменті охорони здоров’я КМДА зазначають, що «тільки вакцинація і наявність специфічних поствакцинальних антитіл буде захистом від розвитку важкого перебігу хвороби. Тож щеплення з високою ймовірністю убезпечить від захворювання. А якщо вакцинована людина все ж таки заразилась, хвороба протікатиме легше та не лишить тяжких ускладнень. А вони доволі небезпечні, особливо для дітей до 5 років, людей старшого віку, вагітних жінок. Серед ускладнень кору — отит, бронхіт, пневмонія. І навіть міокардит та енцефаліт, що можуть призвести до смерті. Захворювання на кір під час вагітності загрожує здоров’ю і жінки, і ненародженої дитини — від розвитку ускладнень до передчасних пологів чи викидня».

Там також нагадують про епідемію кору, яка у 2017 році охопила всю країну. На жаль, цей досвід нічому не навчив українців, враховуючи відсутність вакцинації у дітей. А Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА зауважила, що «це створює надвисокий ризик збільшення кількості хворих. І особливо сьогодні, коли діти багато часу проводять в укриттях — компактних приміщеннях, які неможливо повноцінно провітрювати. Дитина „приносить“ хворобу додому, заражені батьки — у транспорт, до робочих колективів. Так ми отримуємо великий ризик епідемії».

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Нагадаємо, в Україні, зокрема в Києві та деяких інших регіонах, зафіксовано сплеск випадків вірусного гепатиту А, більш відомого як хвороба Боткіна. Попри тривожні новини, лікар-інфекціоніст Анатолій Корнутяк заспокоює, що панікувати не варто — важливо знати, як працює вірус, як він передається та як захистити себе й близьких.

За словами лікаря, вірус гепатиту А циркулює постійно, проте нині його поширення дещо зросло. Причиною цього, зокрема, є погіршення стану каналізаційних систем в умовах війни, коли в багатьох населених пунктах немає змоги повноцінно ремонтувати інфраструктуру. Це створює умови для більш активного розповсюдження вірусу у довкіллі.

Особливо небезпечною є здатність вірусу довго зберігатися у воді й ґрунті — іноді протягом кількох тижнів або навіть місяців. Тому випадкове зараження є доволі ймовірним за умов недотримання елементарних гігієнічних правил.