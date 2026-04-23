У Києві за минулий тиждень зафіксували різке зростання рівня захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 серед учнів шкіл. Показники зросли на 27,4%. Водночас серед дорослого населення столиці навпаки спостерігається спад інфікувань.

Про це повідомили у столичному Департаменті охорони здоров’я, пише «Судово-юридична газета».

Загальна кількість випадків захворювань у місті за останні сім днів склала 9045, що на 385 випадків більше, ніж попереднього тижня. Попри негативну динаміку в дитячому середовищі, загальний рівень захворюваності в Києві залишається на 44,2% нижчим за критичний епідемічний поріг.

Хто в зоні ризику

Найбільш суттєве зростання хворих наразі фіксують саме серед неповнолітніх.

«Найбільш суттєве зростання зафіксовано в дитячому середовищі. Наразі діти складають майже 60% від усіх хворих у столиці — зафіксовано 5329 випадків, тобто +11,3%. Натомість захворюваність серед дорослих знизилася на 4,1% — 3716 випадків», — розповіли фахівці профільного департаменту.

Що стосується коронавірусної інфекції, то її показники у Києві наразі перебувають на мінімальних позначках. Протягом тижня медики зареєстрували лише 14 нових випадків інфікування, серед яких — одна дитина.

Рівень госпіталізацій у столиці також почав знижуватися, проте у лікарнях все одно перебуває чимало пацієнтів, особливо молодшого віку.

«На стаціонарному лікуванні опинилися 96 киян, більшість із яких (73) — діти. Наразі пацієнтів у критичному стані немає, смертельних випадків не реєстрували», — зазначають у Департаменті охорони здоров’я.

Поради медиків

Фахівці наголошують, що хоча епідемічний сезон поступово наближається до свого завершення, киянам не варто втрачати пильність.

«Медики нагадують: попри те, що епідемічний сезон наближається до завершення, дотримання правил гігієни та вчасна вакцинація залишаються найнадійнішими способами захисту здоров’я», — підкреслили у відомстві.

Дотримання соціальної дистанції та регулярне миття рук залишаються актуальними заходами безпеки для запобігання подальшому поширенню вірусів у шкільних колективах.

Коронавірус в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу «Цикада», який належить до лінії «Омікрон». Взагалі за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, субваріант уже виявлено у понад 20 країнах світу. Цей вірус отримав неофіційну назву «Цикада» через особливість поширення — у деяких регіонах вірус тривалий час не демонстрував активної циркуляції.

Водночас науковці зазначають, що наразі немає доказів того, що цей варіант спричиняє тяжчий перебіг хвороби. ВООЗ віднесла його до категорії штамів «під наглядом».

До слова, симптоми нового варіанту не відрізняються від інших форм COVID-19 і включають підвищену температуру, кашель, біль у горлі, нежить, втому, головний біль та задишку.