У Києві викрили фальсифіковану польську молочку: чотири з п’яти зразків не пройшли перевірку

У Києві виявили фальсифіковану молочку / © Unsplash

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На ринку біля станції метро «Лісова» у Києві виявили масову появу фальсифікованої молочної продукції під виглядом імпорту з Польщі. За результатами лабораторного дослідження, чотири із п’яти перевірених зразків виявилися підробками з високим вмістом замінників молочного жиру.

Про це стало відомо з дослідження блогера Максима Несміянова.

Українцям продають фальсифіковану польську молочку: що не варто купувати

Для експертизи в лабораторії відібрали п’ять популярних позицій, аби перевірити їхній жирнокислотний склад. Найбільше замінників — 95% — виявили у сирі «Гауда», який під час продажу позиціонували як польський сир, хоча фактично це був білково-жировий продукт.

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Суттєві порушення знайшли й у вершковому маслі: продукт «Maslo ekstra 82% Mleczna Dolina» містив 94% немолочних жирів, а «Maslo ekstra 82% SM Mlekovita» — майже 90%. На пачках масла було вказано, що воно виготовлене з молока, однак насправді — це не так.

У сирі «Brie Naturalny» зафіксували близько 34% замінників. Хоча у справжньому сирі брі не має бути рослинних жирів.

Єдиним товаром, що пройшов контроль і відповідав складникам, виявилося масло «Laciate Extra 83% (Mlekpol)».

Встановити точне місце фальсифікації наразі неможливо, оскільки придбані на ринку зразки не мали маркування українською мовою та інформації про офіційного імпортера.

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У великих мережевих супермаркетах подібних порушень не зафіксували.

Приводом для перевірки стала й підозріло низька вартість. Фальсифіковане «вершкове масло» продавали по 45–55 гривень за 200 грамів, тоді як пачка справжнього масла коштує близько 220 гривень за 500 грамів.

Покупцям радять купувати молочні товари в офіційних мережах і звертати увагу на назву продукту, наявність маркування державною мовою, дані про імпортера та відповідність ціни.

У коментарях до відео з дослідженням українці просять провести лабораторне дослідження тих самих польських брендів масла й сиру, але придбаних у супермаркетах.

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Масло, маргарин чи спред: що взяти для випічки

Нагадаємо, вершкове масло, маргарин і спреди мають суттєві відмінності в складі, що безпосередньо впливають на якість випічки. На відміну від вершкового масла, виготовленого лише з молочних вершків, маргарин виробляють із рослинних олій, а спреди — із суміші жирів та води.

Вміст жиру є вирішальним для формування текстури, структури та аромату тіста, тому використання спредів із високим вмістом води може порушити рецептурні пропорції.

Вершкове масло вважають кулінарним «золотим стандартом», проте якісний твердий маргарин чи рослинні альтернативи можуть слугувати його заміною, особливо для людей, які уникають молочних продуктів.

Що стосується впливу на здоров’я, масло є найменш обробленим продуктом із простими інгредієнтами, тоді як маргарин проходить глибше технологічне перероблення, хоч і містить менше насичених жирів. З огляду на це, фахівці радять обирати вершкове масло, але споживати його помірно.

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