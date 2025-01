У легенях семирічного хлопчика виросла 12-сантиметрова п'явка – фото

У Китаї хлопчик, який мав проблеми з диханням, залишив лікарів приголомшеними після того, як викашляв 12-сантиметрову живу п'явку.

Про це пише Need To Know.

Сяосян страждав на неприємний кашель і кров у слині. Семирічний хлопчик вже був у медзакладі, але лікування, яке йому надали, виявилося неефективним.

Хлопчика перевезли до Народної лікарні Пуер, де він відвідав педіатричне відділення. Медичний персонал провів таку процедуру, як атомізаційна інгаляція – лікування, яке перетворює рідкі ліки на пар, який можна вдихати.

Після процедури лікарі були приголомшені тим, що Сяосян сильно відкашлявся дивним предметом. Цей об'єкт був досліджений, в результаті чого медики виявили, що це була жива п'явка довжиною близько 12 см.

У легенях дитини знайшли живу п'явку / Фото: Jam Press

Лікарі негайно провели дитині електронну бронхоскопію, щоб з'ясувати, чи є в її організмі інші істоти. На щастя, дослідивши кожен куточок дихальних шляхів, більше нічого не було знайдено.

Незабаром було встановлено, що п'явка була імплантована в легені Сяосяна протягом досить тривалого часу, спричинивши серйозну інфекцію.

У легенях дитини знайшли живу п'явку / Фото: Jam Press

Лікування містило глибоке очищення легень і видалення згустків крові в цій ділянці. Це виявилося успішним, і легені Сяосяна були відновлені, що дозволило йому одужати.

Якби спроби видалити п'явку не закінчилися успіхом, істота могла б заблокувати дихальні шляхи дитини, спричинивши задуху.

У легенях дитини знайшли живу п'явку / Фото: Jam Press

Сім'я хлопчика живе в сільській місцевості в Китаї, і у вільний час вони часто ходять до річки. Вважається, що під час однієї з таких прогулянок п'явка потрапила до трахеї Сяосяна після того, як він вдихнув яйця або личинки у свої дихальні шляхи. Вологе середовище, яке забезпечувало тіло хлопчика, зокрема кисень і кров, стало ідеальним місцем для розвитку п'явки.

Завдяки зусиллям медичного персоналу Сяосян зміг повністю одужати.

