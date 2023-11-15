У Львові хірурги пришили дівчині ногу задом наперед: навіщо вони це зробили (фото)

Цю унікальну для України операцію провели дівчині, в якої виявили рак кістки. Хіміотерапія не допомагала і пацієнтка могла померти.

У Львові провели унікальну операцію 18-річній дівчині, в якої виявили рак стегнової кістки. Хірурги видалили середню частину ноги, а нижню перевернули на 180 градусів і пришили задом наперед.

Про це повідомили в дитячій лікарні Святого Миколая.

Юлія з Івано-Франківська за день до свого 18-річчя дізналася про те, що в неї рак. Дівчина вдарилася ногою, звернулася до медиків і після ретельного обстеження їй встановили діагноз – остеосаркома 2B стадії.

Спершу за лікування Юлії взялися онкологи Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні. Їй призначили шість сеансів хіміотерапії, однак це не допомогло побороти рак. Хвороба прогресувала і пацієнтка могла померти.

"Подальше поширення агресивної пухлини можна було зупинити лише в один спосіб – терміново видалити уражену стегнову кістку. Але у Юлі рак вже поширився і на колінний суглоб, тож йшлося про ампутацію ноги на високому рівні", – пояснили в лікарні.

Щоб допомогти дівчині, свої зусилля об’єднали лікарі Івано-Франківська, Львова та Києва. Після декількох консиліумів вони вирішили провести Юлії рідкісну для Україну операцію – ротаційну пластику. Це хірургічне втручання у дітей, під час якого у зв’язку з раком кісток видаляють частину ноги разом із коліном. А нижню частину кінцівки разом зі стопою повертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки задом наперед. Таким чином стопа починає виконувати роль коліна, а потім можна встановити функціональний протез і, наскільки це можливо, зберегти чутливість і рухомість кінцівки.

Унікальна операція у Львові на нозі дівчини, в якої виявили рак / Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Спочатку хірурги видалили у Юлії уражені саркомою кістки – частину стегна, гомілки та колінного суглоба, після чого провели саму ротаційну пластику. Хірурги з’єднали дві кістки різних діаметрів – стегнову та великогомілкову, останню при цьому розвернули на 180 градусів, тобто п’ятою вперед. Далі на ногу наклали гіпс і зафіксували металевою пластиною.

Операція минула успішно. Юлія повернулася до Івано-Франківська та продовжує хіміотерапію, щоб побороти захворювання. Коли нога дівчини остаточно загоїться і в неї з’явиться більше сил, то зможе займатися з фізичним терапевтом і розробляти ногу. Потім на Юлію чекає протезування.

Команда медиків, які провели у Львові унікальну операцію / Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Нагадаємо, в кінці жовтня у Львові померла 38-річна пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили комплекс легені-серце від посмертного донора. У жінки відбулося гостре відторгнення донорських органів.

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