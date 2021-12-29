У людей, які перехворіли на "Омікрон", виявили високий імунітет до дельта-штаму

У людей, які перехворіли на "Омікрон", виявили високий імунітет до дельта-штаму

Спеціалісти кажуть, що захворювання проходить у легкій формі та не призводить до госпіталізації.

У людей, які перехворіли на омікрон-штам коронавірусу, виявили підвищений вчетверо імунітет до “Дельти”.

Про це заявили вчені з Південно-Африканської Республіки (ПАР) Алекс Сігал та Хадіджа Хан, передає ТАСС.

"Є всі підстави вважати, що омікрон-штам зміцнить імунітет людини до варіанту “Дельта” і зменшить його здатність повторно інфікувати людей", - сказали експерти.

Проведені дослідження доводять, що у пацієнтів, які перехворіли на "Омікрон", нейтралізація індійського штаму збільшується в 4,4 рази в порівнянні з тими, хто не був інфікований.

Зазначається, що у більшості громадян ПАР захворювання, спричинене омікрон-штамом COVID-19, проходить у легкій формі та не призводить до госпіталізації.

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Раніше медики заявили, що хрипота в голосі може бути першою ознакою захворювання на омікрон-штам COVID-19. Найчастіше хрипоту у голосі супроводжує першіння у горлі. Іншими ознаками інфікування омікрон-штамом можуть бути сухий кашель, закладеність носа та хворобливі відчуття у попереку.

Нагадаємо, "Омікрон" виявили уже більше ніж у 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта".

Тим часом через поширення штаму "Омікрон" у світі скасували вже понад 8 тисяч авіарейсів. Найбільше від скасування рейсів постраждали Сполучені Штати та Китай.

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