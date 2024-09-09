У людей, які працюють допізна, частіше розвивається діабет 2 типу – дослідження

На "сов" чекає збільшення жиру в печінці, що також призводить до розвитку низки захворювань.

Ті з нас, хто працює пізно ввечері, мають не лише вищий ІМТ (індекс маси тіла), більшу талію, більше прихованого жиру та майже на 50% більше шансів на розвиток діабету 2 типу, ніж ті, хто раніше лягає спати.

Асоціація з вивчення діабету (EASD) у Мадриді повідомила про це на тлі результатів нового дослідження.

Нічний спосіб життя призводить до загострення ризику розвитку діабету 2 типу (Д2Т) на 46 %.

У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Йеруна ван дер Вельде з Медичного центру Лейденського університету в Нідерландах, взяли участь більше ніж 5 000 осіб.

За результатами доктор ван дер Вельде зазначив, що хоча нездоровий спосіб життя раніше було пов'язано з пізнім хронотипом, самі по собі ці фактори не можуть повністю пояснити підвищений ризик розвитку метаболічних порушень, який спостерігається в цій групі.

Дослідники припустили, що циркадна неузгодженість (у разі, коли внутрішній годинник нашого організму не збігається з вимогами суспільства), може бути одним із чинників, що сприяє цьому. Така неузгодженість спричиняє ризик захворювань, зокрема, діабету.

У дослідженні підкреслюється, що пізні хронотипи мають не лише більше вісцерального жиру, а й вищий вміст жиру в печінці, що ще більше збільшує їхній ризик розвитку низки захворювань.

Нагадаємо, щоб оцінити масу тіла потрібно розраховувати ІМТ за формулою ІМТ = вага / зріст2.

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