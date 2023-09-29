У МОЗ сказали, коли новий штам коронавірусу "Пірола" буде превалювати в Україні

Новий штам коронавірусу "Пірола" під кінець сезону буде превалювати в Україні.

Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, "Пірола" дуже швидко заміщує звичний штам "Омікрон", який зараз циркулює майже по всьому світу.

"Всі країни, які проводять секвенування, забезпечують моніторинг, реєструють зараз підвищені рівні захворюваності. І це пов'язано з двома речами. По-перше, наближення осіннього періоду, і це характерно принаймні для європейського регіону. По-друге, серед загальної маси омікрон-штамів, які циркулюють зараз, «Пірола» займає превалюючу позицію - десь 20%, десь 30%, десь - уже 40%", - розповів він.

Також він зазначив, що, ймовірно, найближчим часом там прийде до кожної країни.

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"Немає можливості закрити кордони, обов'язково або хвора людина приїде, або українець виїде і приїде в інкубаційному періоді. Таким чином, він (штам - ред.), рано чи пізно, буде на території України. Це призведе до підвищення рівня захворюваності, і скоріш за все наприкінці епідсезону, тобто в кінці 1 кварталу 2024 року, він буде превалюючим на території України, так само як зараз реєструють країни європейського регіону", - розповів Кузін.

Заступник міністра пояснив, що штам «Пірола» за класифікацією ВООЗ потребує спеціального нагляду і моніторингу через те, що не всі його властивості відомі.

"По суті це мутація навколо варіанту "Омікрон", яка має всі характеристики, які були притаманні базовому штаму Омікрон. Це означає, що він передається так само швидко, не викликає важкого перебігу захворювання у людей, які не мають імунокомпрометованого стану або супутніх неінфекційних важких захворювань", - сказав медик.

Що відомо про новий штам "Пірола"

Новий варіант коронавірусу "Пірола" (BA.2.86), який вперше виявили в Ізраїлі, зʼявився в США, Данії та Британії. В Україні його випадків не зареєстровано.

У ньому більше мутацій, ніж у будь-якому іншому варіанті від моменту появи знаменитого штаму "Омікрон" 2021 року.

Вчені виявили порушення у роботі внутрішніх органів у третини людей, які страждали від "затяжного ковіду". У них втричі частіше були уражені легені, мозок та нирки.

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