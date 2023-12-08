У МОЗ відповіли, скільки українців померли від COVID-19 від початку жовтня

Причиною важкого перебігу COVID-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.

В Україні від початку жовтня від COVID-19 померли 343 людини, серед них - двоє дітей.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу в Media Center Ukraine.

За його словами, в Україні щонайменше 12 мільйонів людей не мають другої бустерної дози, тобто, по суті, вони не мають повноцінного імунітету.

"Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків внаслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких - дві дитини віком до 17 років", - сказав Кузін.

Крім того, причиною важкого перебігу COVID-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.

Загалом з жовтня в Україні зареєстрували майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19. У середньому протягом одного тижня госпіталізують близько чотирьох тисяч пацієнтів.

Кузін розповів, що наразі ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на COVID-19, грип та ГРВІ.

"Якщо порівнювати з торішнім сезоном, то в абсолютній кількості показник вищий майже на 41%", - додав Кузін.

Нагадаємо, в Україні через грип та гострі вірусні респіраторні інфекції оголошувати загальнонаціональний карантин не планують. Ввести обмеження можуть тільки в окремих регіонах.

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