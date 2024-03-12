У мозку чоловіка виявили стьожкового черва після вживання однієї страви: що він їв

Йому потрібна була швидка допомога.

52-річний чоловік з Флориди, США, який, як вважалося, страждав на сильну мігрень, насправді мав у мозку стьожкового черва.

Про це пише nypost.com.

Неназваний пацієнт, чия медична історія нещодавно потрапила до американського журналу American Journal of Case Reports, скаржився на щотижневий агресивний головний біль протягом чотирьох місяців після вживання шкідливого продукту зі свинини.

Експерти сказали, що "довічна пристрасть до м'якого бекону" не була єдиною причиною специфічної, дивної хвороби, а скоріше, що улюблений сніданок зіпсувався. Те, що він був недоготованим, зробило чоловіка надзвичайно вразливим.

Лікарі знайшли черва у мозку чоловіка / Фото: nypost.com

Ситуація призвела до розвитку нейроцистицеркозу – науковий термін для позначення паразита, що відкладає яйця, які заражають численні ділянки тіла. Нейроцистицеркоз може бути заразним.

"Історично дуже незвично зустрічати заражену свинину в Сполучених Штатах, і наш випадок може мати наслідки для громадського здоров'я", - пишуть дослідники.

За даними CDC, якщо хворі люди неретельно миють руки після дефекації, вони можуть передавати яйця іншим членам своєї сім'ї – особливо через їжу.

CDC стверджує, що незвична хвороба призводить до госпіталізації близько 1 000 американців щороку.

У цьому випадку, разом з набряком, у пацієнта з'явилися кісти з обох боків мозку. Пізніше було встановлено, що це був стьожковий черв, який відклав яйця в мозку чоловіка.

Пацієнта почали лікувати дегельмінтизуючим препаратом, що призвело до покращення стану через два тижні.

Оскільки чотири з п'яти випадків супроводжуються нападами, лікарів просять "зберігати високий рівень підозрілості і ретельно збирати анамнез у пацієнтів зі змінами в картині мігрені".

Нагадаємо, чоловік із хрипким голосом був шокований, дізнавшись, що в його горлі була істота. Там сиділа 6-сантиметрова п'явка.

Читайте також: