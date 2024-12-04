У немовлят розвивається "синдром перевертня" після того, як батьки приймають популярний препарат

В іспанських немовлят розвивається "синдром перевертня" через те, що їхні батьки приймають популярний безрецептурний засіб від випадіння волосся – згідно з новим звітом, від минулого року зафіксовано десяток таких випадків.

Про це повідомляє El Economista.

Центр фармаконагляду Наварри виявив 11 випадків гіпертрихозу – широко відомого як "синдром перевертня" – у немовлят по всій Іспанії і з'ясував, що кожен із їхніх батьків використовував 5% міноксидил для місцевого застосування.

Немовлята, у яких розвинувся гіпертрихоз, мали пушкове волосся на спині, ногах і обличчі, а в екстремальних випадках могли нагадувати вукі із "Зоряних воєн".

Дослідники вважають, що 5% міноксидил, який застосовують батьки немовлят, потрапляє до організму немовлят як місцево, так і перорально, йдеться у звіті.

Міноксидил є активним інгредієнтом декількох популярних безрецептурних засобів від випадіння волосся.

Випадок 2023 року привернув увагу медичних дослідників і громадськості до "синдрому перевертня" після того, як у немовляти, яке перебувало на грудному вигодовуванні, протягом двох місяців, починаючи від квітня, з'явилося волосся на всьому тілі. Під час бесіди з родиною медики з'ясували, що їхній батько використовував 5% міноксидил для місцевого застосування, йдеться у повідомленні. Коли батько припинив лікування андрогенної алопеції, симптоми у дитини повністю регресували, йдеться у повідомленні.

У кожному випадку в Іспанії небажане волосся у немовлят відступало, коли доглядачі припиняли використовувати розчини міноксидилу для місцевого застосування.

Минулого року в Малайзії з'явився ще один випадок дворічної дівчинки з рідкісним захворюванням гірсутизму – монархи цієї острівної держави охрестили її "дитиною з небес". Ця дитина має вроджену форму гіпертрихозу, на відміну від випадків впливу міноксидилу з навколишнього середовища, про які повідомлялося в Іспанії.

Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що міноксидил шкідливий для здоров'я немовлят і може спричиняти гіпертрихоз, згідно з даними Європейського комітету з оцінки ризиків у сфері фармаконагляду.

Французька дівчинка була госпіталізована через тахікардію і гіпотонію після вживання чайної ложки міноксидилу, повідомляє Reuters.

2017 року щонайменше у 17 іспанських дітей розвинувся "синдром перевертня" після того, як міноксидил випадково змішали з ліками від кислотного рефлюксу, згідно з повідомленнями.

Нагадаємо, дітям, народженим шляхом кесаревого розтину, дають коктейлі з фекалій у новому дивному дослідженні. Напій складається з невеликої кількості випорожнень матері, змішаних з її грудним молоком, але лікарі застерігають, що не варто намагатися зробити його вдома.

Читайте також: