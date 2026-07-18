У печінках сидить: як пластик руйнує ваш орган

Наночастинки пластику заважають печінці правильно переробляти цукор

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Сьогодні вважають, що люди по всьому світу вдихають і ковтають більше мікропластику, ніж будь-коли раніше в історії спостережень. Учені з’ясували, що споживання цих частинок зросло вшестеро від 1990-го.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

Нагрівання та гаряча вода — це найгірші сценарії для потрапляння пластику в організм, адже вони значно полегшують виділення мікропластиків із повсякденних пластикових речей, зазначають експерти.

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Пластик містить токсичні хімічні речовини (наприклад, бісфеноли), які виділяються у їжу та воду, особливо під час нагріваннія. Вони потрапляють до печінки — головного фільтра організму, спричиняють запалення, погіршують обмін речовин і підвищують ризик розвитку жирової хвороби та пошкодження клітин

Вживання наночастинок полістирену призводить до порушення толерантності до глюкози та ознак пошкодження печінки. Ці результати підтверджують попередні висновки про токсичність нанопластику для організму.

Раніше ми писали про ознаки, якщо ваша печінка потребує уваги. Більше про це читайте у новині.

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