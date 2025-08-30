У печінці жінки росла дитина: що відомо про рідкісний випадок

Вагітність / © pixabay.com

У рідкісному медичному випадку з Буландшахра, штат Уттар-Прадеш, Індія, у 30-річної жінки, яка відчувала сильний біль у животі, всередині печінки виявили 12-тижневий плід.

Про це повідомляє TOI.

Лікарі підтвердили незвичайний діагноз за допомогою МРТ, ідентифікувавши стан як печінкову позаматкову вагітність. Цей стан зустрічається лише у 0,03% усіх позаматкових вагітностей і вважається медично нежиттєздатним. Вагітність була перервана, щоб захистити життя жінки.

Що таке печінкова позаматкова вагітність

Позаматкова вагітність виникає, коли запліднена яйцеклітина імплантується поза маткою, найчастіше в матковій трубі. Печінкова позаматкова вагітність — це рідкісна форма, коли ембріон прикріплюється до поверхні печінки. Згідно з наявною медичною літературою, за декілька десятиліть у світі було задокументовано менше двох десятків таких випадків.

Печінка не має структурного середовища, необхідного для підтримання вагітності. У результаті ембріон не може нормально розвиватися, і цей стан стає небезпечним для життя, якщо його не лікувати на ранній стадії.

Що спричиняє вагітність у печінці

Печінкова позаматкова вагітність виникає внаслідок аномального шляху руху заплідненої яйцеклітини. Замість того, щоб досягти матки, ембріон переміщується до черевної порожнини та прикріплюється до печінки. До цього стану можуть призвести такі фактори:

Заблоковані або пошкоджені фаллопієві труби

Історія інфекцій органів малого тазу або операцій, що змінюють нормальні репродуктивні шляхи

Використання допоміжних репродуктивних методів, таких як ЕКЗ

Медичні експерти кажуть, що точні причини позаматкової вагітності з порушенням функції печінки залишаються незрозумілими через рідкість цього стану.

Симптоми позаматкової вагітності з порушенням функції печінки

Симптоми позаматкової вагітності, спричиненої печінкою, часто плутають з іншими захворюваннями черевної порожнини або печінки. Серед поширених ознак:

Біль у верхній частині живота або правому боці біля печінки

Вагінальна кровотеча або кров’янисті виділення

Нудота та блювота

Раптовий гострий біль через розрив

Ознаки внутрішньої кровотечі, такі як запаморочення, непритомність або низький кров’яний тиск

Симптоми можуть розвиватися повільно протягом декількох днів або тижнів і можуть бути сплутані з такими станами, як захворювання жовчного міхура або інфекція печінки.

Ризики позаматкової вагітності з порушенням функції печінки

Ця форма позаматкової вагітності особливо небезпечна, оскільки печінка містить густу мережу кровоносних судин. У міру зростання ембріона існує ризик розриву цих судин, що призводить до:

Сильна внутрішня кровотеча

Шок, що загрожує життю, через втрату крові

Складні хірургічні проблеми з видаленням ембріона з життєво важливого органу

Раннє виявлення є складним, а затримка в діагностиці може призвести до серйозних ускладнень.

Печінкова позаматкова вагітність — це рідкісний, але критичний стан, що потребує негайної медичної допомоги. У цьому випадку жінка вижила після медичного втручання, але експерти наголошують, що незвичайний біль у животі під час вагітності не слід ігнорувати.

