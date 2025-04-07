У п'ятьох медсестер, які працюють на одному поверсі пологового, діагностували пухлини мозку

Знімок головного мозку / © Getty Images

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У США у п'ятьох медсестер з однієї лікарняні підозріло розвинулися пухлини головного мозку.

Про це пише Daily Star.

Усі медсестри працюють у пологовому відділенні на 5-му поверсі лікарні Mass General Brigham's Newton-Wellesley в Ньютоні, штат Массачусетс. Пухлини є доброякісними, проте виникли побоювання, що в цьому є екологічний фактор.

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Крім того, шестеро інших співробітників повідомили про проблеми зі здоров'ям, а від 1 квітня лікарня опитала ще 11 осіб. Незрозуміло, в чому полягають інші проблеми зі здоров'ям і чи є вони такими ж серйозними, як діагнози п'яти медсестер.

Лікарня зробила заяву щодо цього цікавого "збігу". У ній йдеться: "Після того, як нам стало відомо про повідомлення про пухлини головного мозку у людей, які зараз або раніше працювали в тій же зоні лікарні, ми провели широке розслідування у співпраці з Департаментом охорони праці та техніки безпеки, офіцером із безпеки Ньютон-Веллслі, відділами радіаційної та фармацевтичної безпеки, а також зовнішніми консультантами з питань екології. Кожен співробітник, який зголосився, отримав можливість пройти співбесіду з командою з охорони праці та техніки безпеки, щоб оцінити кожен діагноз у контексті його індивідуальної історії хвороби та факторів ризику. Щоб оцінити будь-який можливий вплив на навколишнє середовище в цій зоні лікарні, в грудні розпочалася комплексна екологічна оцінка. Розслідування не виявило жодних екологічних ризиків, які могли б бути пов'язані з розвитком пухлини головного мозку".

Це було списано лише на дивний збіг обставин, проте одна група не задоволена тим, що справу закрито.

Асоціація медсестер штату Массачусетс вважає, що перевірка стану навколишнього середовища в лікарні не була настільки ретельною, наскільки мала б бути, і стурбована тим, що щось було упущено.

Представник профспілки Асоціації медсестер штату Массачусетс повідомив, що профспілка отримала понад 300 окремих відповідей від людей, які працювали в лікарні.

Профспілка намагається отримати медичну документацію і простежити за ситуацією, щоб визначити, чи існує небезпека для персоналу і чи щось спричиняє проблеми зі здоров'ям.

Профспілка заявила, що висновок, якого дійшла лікарня, був заздалегідь визначений, і вважає, що чиновники, можливо, намагаються прикрити свої спини, попри те, що наразі немає жодних доказів, які б це підтверджували.

Лікарня заявила, що її головним пріоритетом є благополуччя персоналу, і планує провести ще одну зустріч, щоб обговорити, що могло статися.

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