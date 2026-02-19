У понад 10 разів більше, ніж у лимоні: які продукти лідирують за вітаміном С

Лимони / © unsplash.com

Лимон традиційно вважають головним джерелом вітаміну С. В одному очищеному плоді — близько 31 мг, що становить приблизно 34% добової норми. Водночас є продукти, які містять цієї поживної речовини значно більше.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Вітамін С потрібен організму для підтримки імунної системи, здоров’я шкіри, загоєння ран та захисту клітин від оксидативного стресу. Тому регулярне надходження цієї сполуки з їжею має значення.

Ось сім продуктів, у яких вітаміну С більше, ніж у лимоні.

Гуава — 376 мг (1 склянка)

Цей тропічний фрукт забезпечує понад 400% добової норми. Крім високого вмісту вітаміну С, гуава містить стійкі крохмалі, які підтримують корисну мікрофлору кишківника. Дослідження також пов’язують її споживання з регуляцією артеріального тиску та зменшенням запалення.

Ківі — 134 мг (1 склянка)

Чашка ківі покриває майже 150% рекомендованої норми. У дослідженнях за участю людей із низьким рівнем вітаміну С щоденне споживання двох ківі асоціювалося зі зменшенням втоми та покращенням самопочуття. Ківі також містить клітковину й ферменти, що підтримують травлення.

Манго — 60 мг (1 склянка)

Одна порція манго забезпечує понад 100% добової потреби у вітаміні С. Крім того, фрукт містить бета-каротин та інші антиоксиданти, які підтримують здоров’я очей. Червоні сорти вважають більш насиченими за антиоксидантним складом.

Папая — 88 мг (1 склянка)

Чашка папаї дає близько 100% добової норми. Фрукт також багатий на вітаміни Е і групи В, магній та калій. Антиоксидантні властивості папаї пов’язують із підтримкою серцево-судинної системи та регуляцією рівня цукру і холестерину в крові.

Брюссельська капуста — 75 мг (1 склянка)

Попри те що це овоч, а не фрукт, одна порція містить близько 83% добової норми. Як представник хрестоцвітих, брюссельська капуста містить фолат і антиоксиданти, що можуть знижувати запалення та захищати клітини.

Апельсини — 96 мг (1 склянка)

Склянка свіжих апельсинів забезпечує понад 100% добової норми вітаміну С. Крім підтримки імунітету, вони сприяють гідратації завдяки високому вмісту води.

Броколі — 81 мг (1 склянка)

Чашка сирої броколі покриває близько 90% добової потреби. Овоч належить до хрестоцвітих і містить сполуки, які асоціюють із підтримкою здоров’я серця та зниженням ризику деяких видів онкологічних захворювань.

Фахівці наголошують: вітамін С чутливий до нагрівання, тому його кількість у продуктах може зменшуватися під час приготування та тривалого зберігання. Більшість джерел цієї речовини варто вживати свіжими або мінімально обробленими.

У разі підозри на дефіцит можна розглянути добавки, однак перед їх прийманням слід проконсультуватися з лікарем, оскільки вітамін С може взаємодіяти з певними препаратами.

