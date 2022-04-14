У регіонах України розпочалися візити лікарів до місць проживання переселенців

Лікарі тепер виїжджають для огляду та вакцинації до місць проживання біженців у Полтавській, Тернопільській та Рівненській областях.
У Полтавській, Тернопільській та Рівненській областях розпочались візити лікарів до місць проживання переміщених осіб, передають у МОЗ.
Зокрема, під час візитів фахівці:
- проводять вакцинацію проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб (правець, дифтерія, поліомієліт та ін.);
- інформують людей про необхідність щеплень та наявність вакцин;
- інформують батьків щодо необхідності та можливості вакцинації дітей відповідно до Національного календаря щеплень;
- інформують про дії у разі виникнення загроз біологічного, хімічного та радіологічного характеру;
- під час оглядів вимушено переміщених осіб проводять тестування на COVID-19 швидкими тестами на антиген.
Такі візити будуть проводити і у Чернівецькій та Кіровоградській області.
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