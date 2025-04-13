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У сечовому міхурі чоловіка знайшли шість величезних каменів: вага і розмір шокують (фото)
П’ять із них були у формі піраміди.
У Туреччині 40-річний чоловік потрапив до лікарні через проблеми з катетером, оскільки в дитинстві йому збільшили сечовий міхур і встановили катетеризовану стому.
Хоча у пацієнта, який страждає на розщеплення хребта, не було симптомів болю, лихоманки чи інфекції, УЗД сечового міхура виявило проблему: шість "гігантських" каменів у сечовому міхурі з геометричними формами, повідомляє NTK.
Дивно, але п'ять каменів мають форму рівномірної піраміди, а шостий – куба.
Була проведена цистолітотомія – хірургічна процедура з видалення каменів з сечового міхура, і лікарі виявили камінь у формі куба розміром 7х7х7 см, тоді як камені у формі піраміди мали розміри приблизно 6х6х6 см кожен.
Загалом камені важили 2 кг.
Пацієнта виписали після 10 днів перебування в лікарні, а подальші обстеження не виявили нових каменів.
Нагадаємо, у прямій кишці 72-річного чоловіка застряг гігантський овоч. Інцидент стався під час інтимної близькості з партнеркою літнього чоловіка.