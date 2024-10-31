У США підліток осліп через незбалансовану дієту: яка їжа знищила його зір назавжди

12-річний хлопець назавжди втратив зір внаслідок критичного дефіциту поживних речовин, яких бракувало у звичайному фастфуді та фруктових соках у тетрапаках.

12-річний хлопчик з американського штату Массачусетс назавжди осліп через те, що його дієта, яка складалася лише з фастфуду, була дуже малопоживною.

Про це пише DailyMail.

Дитина страждає на аутизм і має надзвичайну фобію щодо певної текстури їжі. Тому хлопець погоджувався їсти лише звичайні гамбургери, картоплю фрі та пончики. Запивав цю їжу він виключно фруктовими соками з тетрапаків, які значно поступаються користю свіжим фруктам та свіжовижатим сокам.

На початку цього року у підлітка почалися проблеми з очима. Він почав скаржитись, що у нього "темніє в очах" вранці та ввечері, а добре бачить він лише вдень. За шість тижнів від того, як з'явились перші симптомі, хлопець вже не міг самостійно ходити, тому що постійно натикався на стіни, і пересувався лише за допомогою батьків. А одного разу вночі він прокинувся з криком, що взагалі нічого не бачить.

Підлітка госпіталізували до клініки, де лікарі виявили, що через незбалансовану дієту у його організмі виникла серйозна нестача життєво важливих поживних речовин, які підтримують здоров’я зорових нервів. Дитині призначили таблетовані харчові добавки та рекомендували змінити раціон. Але фахівці вважають, що проблеми зі здоров'ям, виявлені на такій пізній стадії вже є незворотніми, а його зір втрачений назавжди.

Медики з Бостонської дитячої лікарні кажуть, що у хлопчика діагностований розлад уникнення/обмеження споживання їжі (ARFID) – це розлад харчової поведінки, на який різною мірою страждає близько половини дітей з аутизмом або один з 200 американців.

Люди з таким розладом харчової поведінки обмежують різноманітність свого раціону через те, що певні колір, смак, консистенція чи запах їжі викликають у них непереборну тривогу чи страх.

Батьки хлопчика описали його як "вибагливого в їжі" і сказали, що він уникав пробувати нові страви та відмовлявся пити вітаміни, тому що йому не подобалася консистенція.

Лікарі виявили, що внаслідок тривалого неправильного харчування у хлопчика атрофувався зоровий нерв. Вони вважають, що втрата зору сталася через серйозну нестачу у раціоні вітамінів А, С і D, міді та цинку.

Зокрема, дефіцит вітаміну А є однією з найпоширеніших причин дитячої сліпоти в США. Цей вітамін є ключовим компонентом родопсину, світлочутливого білка, що допомагає виробляти пігменти в сітківці ока, які допомагають бачити в місцях із слабким освітленням.

Водночас вітамін D допомагає очам виробляти сльози, що має вирішальне значення для запобігання сухості та вимивання сміття. Мідь і цинк захищають клітини та структуру сітківки, а вітамін С допомагає захистити очі від пошкодження ультрафіолетом. Крім того, значний дефіцит вітаміну C призводить до втрати зубів, ламкості волосся, лущення шкіри, проблем із набором ваги та анемії.

Нагадаємо, експерти назвали поширені харчові звички, які можуть серйозно порушити обмін речовин та ускладнити процес схуднення. Деякі з них видаються цілком нормальними, проте насправді завдають значної шкоди організму.

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