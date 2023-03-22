У США поширюється смертельна грибкова інфекція, яка стійка до ліків: хто у зоні ризику

Грибок може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.

У медичних закладах по всій території США швидко поширюється смертельна грибкова інфекція – Candida Auris або C. Аuris, яка може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.

Про це повідомили Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC ), пише The Washington Post.

У CDC наголосили, що грибок становить серйозну глобальну загрозу здоров’ю.

За даними дослідників, кількість пацієнтів, у яких діагностовано грибок, а також число тих, хто за результатами скринінгу є його переносником, зростає з "тривожною швидкістю".

Нове дослідження показало, що C. Аuris наразі є у понад половині штатів США. Медиків непокоїть збільшення кількості зразків грибків, стійких до звичайних методів лікування.

"Нові результати викликають занепокоєння. Це інфекція, яка виникає у вкрай хворих людей", – зазначив епідеміолог, експерт з інфекційних захворювань Валід Джавід.

Так, штат Міссісіпі бореться з спалахом цього грибка. Від листопада 2022 року щонайменше 12 людей були інфіковані C. Auris, з них чотири людини – померли.

Candida – це родина дріжджових, які можна виявити на шкірі та всередині тіла. Зазвичай грибок живе в таких областях, як рот, горло, кишечник і піхва.

Він не становить загрозу для здорових людей, але близько третини хворих на C. Аuris помирають.

Основна проблема полягає в запобіганні поширенню грибка серед пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії лікарень.

Хоча грибок був вперше ідентифікований 2009 року в Азії, науковці визначили, що C. Аuris вперше з’явився у світі приблизно десятьма роками раніше, коли його помилково ідентифікували як інший грибок.

Найпоширенішими симптомами C. Аuris є лихоманка та озноб, які не зменшуються після лікування антибіотиками.

Також відомо, що інфекція легко передається від людини до людини, особливо в лікарнях, серед уразливих з точки зору медицини. Він також може поширюватися через контакт із зараженими поверхнями та затримуватися на об’єктах, включаючи лікарняне обладнання, таке як поручні ліжок, стільці та підвіконня.

Інфекція також може бути стійкою до певних засобів для чищення, що ускладнює викорінення грибка з лікарняних палат.

Люди також можуть переносити інфекцію безсимптомно, поширюючи її на інших людей, які можуть бути більш схильні до ризику захворювання, наприклад, люди, які довгостроково перебувають у медичних закладах, включаючи пацієнтів будинків для людей похилого віку на апаратах штучної вентиляції легенів, хворих на цукровий діабет і онкологічних хворих.

Найбільше випадків у США зареєстровано в Неваді, Каліфорнії, Флориді, Нью-Йорку, Іллінойсі та Техасі за останні 12 місяців.

Нагадаємо, у жінки розвинулися психоз і безсоння після того, як вона з’їла залишки суші на вечерю.

Читайте також: