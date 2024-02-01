У світі катастрофічно зростає число випадків раку — прогноз ВООЗ

За прогнозами ВООЗ, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на понад 75%.

До 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на понад 75%.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на прогнози, що оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на понад 75%.

Останні дані відділу боротьби з онкологічними захворюваннями ВООЗ, Міжнародного агентства з дослідження раку, свідчать про зростаючий тягар раку, який зріс з 14,1 мільйона нових випадків і 8,2 мільйона смертей у всьому світі в 2012 році до 20 мільйонів нових випадків і 9,7 мільйонів смертей через десятиліття. IARC прогнозує, що до 2050 року буде понад 35 мільйонів нових випадків раку, що на 77% більше, ніж у 2022 році, а кількість смертей майже подвоїться з 2012 року до понад 18 мільйонів.

Як зазначається, якщо у 2012 році у світі зафіксували 14,1 мільйона нових випадків захворювання на рак та 8,2 мільйона летальних випадків від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 мільйонів нових випадків та 9,7 мільйона смертей.

Тютюн, алкоголь та ожиріння

Ключовими чинниками зростання випадків раку, за оцінками ВООЗ, є вживання тютюну та алкоголю, а також ожиріння.

Згідно з прогнозами, у 2050 році в країнах з найвищим рівнем прибутків зафіксують 4,8 мільйона нових випадків захворювань на рак, але в країнах з низьким рівнем прибутку це число буде значною вищим. А смертність від раку у бідних країнах збільшиться майже вдвічі.

"Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний тягар", — зазначив представник IARC доктор Фредді Брей.

Зараз у світі найбільш поширеним є рак легенів, на другому місці — рак молочної залози у жінок. Також поширеними є онкологічні захворювання печінки та шлунка.

Нагадаємо, ведучий Сніданку з 1+1 Єгор Гордєєв зустрівся із Генрі Маршем – зіркою світової нейрохірургії, який знайомиться з хворобою, знаючи про неї все. Марш захворів на рак. Дивіться інтерв'ю на ТСН.ua.

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