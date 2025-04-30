У світі незабаром може з’явитись вакцина, яка допоможе позбутися акне

Тестування вакцини / © Pixabay

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Французька фармацевтична компанія Sanofi тестує нову вакцину, яка має стати на допомогу дорослим з середньою та важкою формою акне на обличчі. Випробування стартували у квітні 2024 року, і наразі проводяться клінічні дослідження першого та другого етапів. Прогнозується, що дослідження триватимуть до 2027 року.

Про це повідомляє Live Science.

Деталі клінічних випробувань вакцини проти акне від компанії Sanofi

Фармацевтична компанія Sanofi активно працює над розробкою вакцини для лікування дорослих пацієнтів з вираженими формами акне на обличчі. У рамках клінічних досліджень планується залучити близько 400 учасників віком від 18 до 45 років, які мають середню або важку форму акне. Під час випробувань частині учасників буде введено до трьох доз вакцини, а інші отримають плацебо, що не містить активних лікарських речовин. Такий підхід дозволяє порівняти ефективність вакцини з плацебо та оцінити її безпечність. Ці дослідження є важливим кроком на шляху до створення нового засобу для лікування акне у дорослих, що може стати альтернативою традиційним методам терапії.

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Як працює мРНК-вакцина проти акне від Sanofi

Компанія Sanofi поки що не розкриває повний механізм дії своєї вакцини, але згідно з попередньою інформацією, вона є мРНК-вакциною. Це означає, що вакцина використовує молекули інформаційної РНК для передачі клітинам організму інструкцій, що стимулюють імунну систему. Мішенню вакцини можуть бути білки, що виробляються бактерією Cutibacterium acnes, яка відома як основний фактор розвитку акне. Вакцина допомагає активувати імунну відповідь проти цієї бактерії, що може призвести до зменшення запалення та покращення стану шкіри у пацієнтів з важкими формами акне.

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