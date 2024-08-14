У світі оголосили глобальну надзвичайну ситуацію через новий спалах вірусу – ВООЗ

В групі ризику – жінки та діти до 15 років.

Епідемія смертоносної віспи, осередком розповсюдження якої стала Демократична Республіка Конго, поширилася вже на понад десяток інших африканських країн.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 14 серпня оголосила про швидке поширення віспи, яка раніше називалася мавпячою. В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів.

"Вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію. Раніше це траплялося в липні 2022 року. Цей спалах уразив майже 100 тисяч людей у 116 країнах і вбив близько 200 осіб", – йдеться у матеріалі.

Цього разу загроза небезпечніша. Від початку 2024 року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровано понад 14000 випадків віспи та 524 смерті. До групи ризику входять жінки і діти до 15 років.

"Виявлення та швидке поширення нового класу Mpox (віспи мавп) у східній частині Демократичної Республіки Конго, його виявлення в сусідніх країнах, де раніше не знали про Mpox, і можливість подальшого поширення в Африці та за її межами викликають занепокоєння", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Віспа / Фото: Associated Press

Поширення епідемії віспи

Спалах поширився у 13 країнах Африки, включно з тими, де ніколи раніше не повідомляли про випадки віспи. 12 серпня африканські центри з контролю та профілактики захворювань оголосили про "надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я континентальної безпеки". Вперше організація зробила такий крок після того, як Африканський союз надав їй повноваження зробити це торік.

"В інтересах країн, континенту та всього світу взятися за це і припинити передавання вірусу якомога швидше", – сказала докторка Ніколь Лурі, виконавча директорка з питань готовності та реагування у Коаліції з епідемії.

Ілюстративне фото: emergency-live.com

Що відомо про Mpox: симптоми, шляхи розповсюдження

Віспа мавп – це вірусне захворювання, яке легко розповсюджується між людьми та від інфікованих тварин. За даними ВООЗ, хвороба розповсюджується через тісний контакт – дотики, поцілунки, секс, а також забруднені речі, зокрема через одяг.

Серед симптомів лікарі називають такі:

лихоманка,

болісні висипання,

головний біль,

біль у м’язах і спині,

загальна слабкість,

збільшення лімфатичних вузлів.

Чи фіксували віспу в Україні

2022 року в Україні виявили три випадки віспи мавп. Пацієнти тоді мали легкий перебіг хвороби. Випадки фіксували з проміжком у 4-5 днів: перший випадок у країні зафіксували 15 вересня, другий – через чотири дні.

До речі, в Молдові також того року фіксували захворювання на мавпячу віспу. Інфікованим виявився іноземний громадянин, який прибув зі США по роботі.

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