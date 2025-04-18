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У Китаї 11-річний хлопчик проковтнув 100-грамовий золотий злиток під час гри вдома.

Про це пише SCMP.

Дорогоцінний метал був успішно видалений лікарями після операції, проведеної на початку квітня.

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Після того, як хлопчик на ім’я Цянь проковтнув золотий злиток, він пожалівся батькам на невелике здуття живота, хоча в інших частинах тіла не відчував жодного дискомфорту.

Занепокоєні батьки негайно відвезли його до дитячої лікарні. Рентгенівське обстеження виявило металевий предмет високої щільності, що застряг у кишковому тракті хлопчика.

Спочатку лікарі розглядали можливість консервативного підходу, з огляду на те, що у хлопчика не було важких симптомів. Вони прописали ліки, щоб спричинити діарею, сподіваючись, що золотий злиток вийде природним шляхом.

Однак після двох днів, що минули без жодного випорожнення, повторний рентгенівський знімок підтвердив, що чужорідний предмет залишився нерухомим в його тілі.

Рентгенівський знімок

Через підвищений ризик неминучої непрохідності або перфорації кишкового тракту лікарі вирішили негайно провести операцію з видалення золотого злитка.

Обираючи менш інвазивний метод, хірургічна команда обрала ендоскопічну техніку видалення сторонніх предметів, яка дозволяє уникнути великих розрізів.

Двом хірургам знадобилося лише пів години, щоб витягти злиток, долаючи труднощі, пов’язані з його значним розміром і гладкою поверхнею.

Злиток золота

Через два дні після операції хлопчик зміг повернутися до нормального харчування і незабаром був виписаний з лікарні після того, як медики підтвердили, що у нього немає жодних тривалих симптомів внаслідок проковтування золотого злитка.

Нагадаємо, чоловік, який не міг мочитися, був заражений одним із найбільших людських паразитів. У нирці пацієнта жив 30-сантиметровий черв’як.