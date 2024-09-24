У тілі українця виявили шість гайкових ключів: як вони там опинилися та чим це закінчилося (фото)

Інцидент стався у серпні цього року.

У Черкасах медики дістали з тіла українця шість гайкових ключів, які він проковтнув.

Про це повідомили представники відділення торакальної хірургії Черкаської обласної лікарні у Facebook.

Медики повідомили, що незвичайний випадок стався минулого місяця. Пацієнта госпіталізували з флегмоною шиї, розривом стравоходу на рівні глотки та середньої третини, тотальним медіастинітом, емпіємою плеври з правого боку, сторонніми тілами та опущенням шлунку.

Лікарі також оприлюднили рентгенівські світлини, де видно інструменти. Чому, він проковтнув їх, поки що невідомо.

Чоловік проковтнув шість гайкових ключів / Фото: Відділення торакальної хірургії

"Лікарями відділення одномоментно виконано цервікотою з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньо-серединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми", - повідомили лікарі.

Чоловік проковтнув шість гайкових ключів / Фото: Відділення торакальної хірургії

Через три тижні лікування пацієнта виписали з медзакладу.

Нагадаємо, раніше чоловік випадково проковтнув свої зубні протези. Він не зрозумів, що сталося.

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