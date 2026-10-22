У центрі уваги вже не білок: який новий тренд у харчуванні набирає популярності

Клітковина — скільки потрібно на день і в яких продуктах міститься / © ТСН

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Після популярності протеїнових батончиків, десертів і напоїв у центрі уваги опинилася інша важлива складова харчування — клітковина. Новий тренд під назвою fibermaxxing передбачає свідоме збільшення її кількості в щоденному раціоні.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Останніми роками виробники активно розширюють асортимент продуктів із високим вмістом білка. Водночас експерти звертають увагу на те, що багато людей споживають недостатньо овочів, фруктів та інших продуктів, багатих на клітковину.

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За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), дорослим необхідно щодня отримувати щонайменше 25 грамів натуральної харчової клітковини. Вона, зокрема, сприяє нормальній роботі травної системи.

Однак фахівці наголошують, що здорове харчування не варто зводити лише до збільшення кількості однієї поживної речовини. Важливе значення мають різноманітність раціону та склад продуктів.

Чому клітковині варто приділяти більше уваги

Експертка харчової промисловості, розробниця продуктів і засновниця myCosmofood Ержебет Селімеш-Стокдейл вважає, що останніми роками споживанню білка приділяють надто багато уваги, особливо коли йдеться про людей, які регулярно їдять продукти тваринного походження.

На її думку, більшою проблемою є нестача клітковини, оскільки в раціоні багатьох людей недостатньо овочів і фруктів.

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Фахівчиня також радить звертати увагу на різноманітність рослинної їжі, адже вона має значення для кишкової мікрофлори.

Водночас експертка застерігає, що принцип «що більше, то краще» не завжди працює. Це стосується як білка, так і клітковини. Важливо враховувати не лише кількість поживних речовин, а й їхні джерела, індивідуальні потреби людини та загальний склад раціону.

Скільки клітковини потрібно на день і де її шукати

ВООЗ рекомендує дорослим щодня споживати щонайменше 400 грамів овочів і фруктів, а також 25 грамів натуральної харчової клітковини.

Серед основних джерел клітковини:

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овочі;

фрукти;

бобові;

цільнозернові продукти.

Збільшити кількість харчових волокон у раціоні можна завдяки простим змінам у щоденному меню.

Зокрема, фахівці рекомендують додавати більше овочів до основних страв, замінювати частину рафінованих зернових продуктів цільнозерновими, а також обирати для перекусів фрукти та насіння.

При цьому важливо не обмежуватися одним джерелом клітковини, а споживати різноманітні рослинні продукти.

Чи можуть рослинні концентрати замінити овочі та фрукти

Одним зі способів використання рослинної сировини у харчовій промисловості є виготовлення концентратів, з яких під час виробництва видаляють значну частину води.

Зокрема, угорська компанія myCosmofood застосовує технологію вакуумного сушіння овочів і фруктів. Після цього висушену сировину подрібнюють на частинки розміром приблизно 2–5 міліметрів.

За словами засновниці компанії Ержебет Селімеш-Стокдейл, метою розроблення таких продуктів було спростити включення овочів і фруктів до повсякденного раціону.

Виробник стверджує, що технологія спрямована на збереження цінних компонентів рослинної сировини.

Однак фактичний вміст поживних речовин може відрізнятися залежно від виду рослини та конкретного компонента. Тому оцінювати харчову цінність концентратів необхідно за складом кожного продукту.

Крім того, ложка висушеного рослинного продукту не обов’язково може замінити всі поживні властивості цілих овочів і фруктів.

Нагадаємо, надлишок холестерину в крові може призвести до утворення бляшок в артеріях. Фахівці пояснили, які п’ять груп продуктів допомагають контролювати його рівень і підтримувати здоров’я серця.

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