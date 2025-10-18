Шоколад / © Pixabay

Шоколад виготовляють з какао-бобів, які містять два стимулятори — кофеїн та теобромін. Кофеїн сприяє підвищенню бадьорості. Тому експерти радять не вживати шоколад перед сном.

Про це пише видання eatingwell.

Чим темніший шоколад, тим вищий вміст кофеїну в ньому, оскільки він зберігає більше своїх природних сполук.

Наприклад, 30 мл темного шоколаду може містити до 23 міліграм кофеїну, тоді як молочний — близько 6 мг на 30 мл.

Однак навіть найменша кількість кофеїну може вплинути на сон. Тому варто уникати таких продуктів принаймні за чотири години до сну.

Молочний шоколад може здаватися найкращим вибором перед сном через нижчий вміст кофеїну та теоброміну. Однак його більш високий вміст цукру може викликати різке підвищення рівня цукру в крові, що може призвести до нічних пробуджень. Щоб допомогти стабілізувати цей сплеск, спробуйте поєднувати шоколад із продуктами, багатими на білок або клітковиною. Наприклад, додайте кілька шоколадних крихт до грецького йогурту з ягодами.

Раніше вчені з’ясували, чим корисний для здоров’я какао. Вживання какао і добавок з ним не знижує загальний ризик розвитку гіпертонії, але може запобігати її появі у людей із нормальним артеріальним тиском.