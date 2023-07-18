У вас ніколи не буде залежності від телефона: що потрібно робити

У часи стрімкого розвитку технологій постала проблема залежності від сучасних гаджетів. Ми щохвилини тримаємо в руках свій смартфон, постійно моніторимо сповіщення, повідомлення та дзвінки. Згідно проведених досліджень, понад 80% власників телефонів перевіряють його в перші хвилини після пробудження. Залежність від телефону на сьогодні викликає занепокоєння лікарів, оскільки це може негативно вплинути як на фізичне, так і психологічне здоров’я. Що потрібно робити, щоб не мати залежності від смартфона – читайте далі.

Вимкніть сповіщення

Щоб не відволікатися на повідомлення та сповіщення з різних додатків, потрібно обмежити кількість програм, яким дозволяється їх надсилати. Варто увімкнути лише ті, які дійсно важливі для вас.

Відмовтеся від телефону вдома

Коли ви знаходитеся вдома, не варто постійно носити свій телефон із собою та перевіряти сповіщення. Якщо займаєтеся приготуванням їжі чи прибиранням – не відволікайтеся на дзвінки чи цікаві картинки у соцмережах.

Складіть розклад

Розплануйте свій день таким чином, щоб був запланований час для користування телефоном і проміжок часу, коли не будете брати його до рук. Можна встановити програму, яка буде відслідковувати час використання екрана.

Встановіть додатки

Зараз є програми, що допомагають відстежувати час користування смартфоном. Встановіть для себе обмеження кількості часу та поставте нагадування про ліміт. Так ви вибудете відслідковувати, чи вкладаєтеся у ті часові проміжки, які встановили.

Не розмовляйте довго

По телефону обговорюйте лише важливі моменти чи користуйтеся у разі нагальної потреби. Якщо хочете поговорити з друзями, батьками чи колегами, тоді варто домовитися про зустріч. Живе спілкування тільки покращить ваші стосунки з рідними та близькими.

Не вмикайте будильник на телефоні

Якщо ви не користуєтеся годинниковим будильником, а телефоном, то це перша річ, яку ви берете до рук, щойно прокинулися. І тоді телефон вже складно відкласти, оскільки хочеться перевірити всі соцмережі, почитати новини – що там такого цікавого сталося, поки ви спали.

Відкладіть смартфон подалі від ліжка

Якщо телефон знаходиться поряд з місцем, де ви спите, це значить, що ви обов’язково візьмете його до рук перед сном або коли прокинетеся. Вчені вважають, що користування телефоном перед сном може викликати безсоння. Оскільки перегляд інформації у телефоні активізує нервову систему, і ми потім не можемо заснути. Тому слід відкласти телефон подалі від ліжка, тоді можна добре виспатися.

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