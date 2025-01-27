У вусі дитини знайшли сотні кліщів – фото

Дівчинка скаржилася на біль.
Лікар знайшов сотні кліщів у вусі дитини. Подібні випадки – не рідкість. Так, минулого року у вусі жителя Рівненщини знайшли личинки кімнатної мухи, а ще раніше на Тернопільщині у вусі 4-річної дитини виявили павука. Новий інцидент стався у Малайзії.
Як повідомляє Need To Know, Акіла Насір занепокоїлася після того, як її маленька донька Хайфа почала постійно скаржитися на біль.
Хайфа, вік якої не розголошується, повідомила про біль у вусі, але її мама не змогла виявити нічого, перевіривши його за допомогою ліхтарика, і вирішила, що це прищ. Але коли наступного ранку біль поширився на шию і дівчинка стала млявою, Акіла знову подивилася і побачила крихітні чорні крапки у вусі.
Вони звернулися до лікаря, який зробив жахливе відкриття – сотні кліщів. Їх можна було бачити в усіх напрямках, і вони здавалися скупченими разом.
Медики видалили кліщів якомога швидше, попередивши, що вухо може бути інфіковане. Після видалення вухо дитини ретельно очистили, щоб позбутися яєць, які залишилися після паразита. Її відправили додому і декілька днів давали знеболювальне.
Невідомо, як довго кліщі перебували у вусі дівчинки, і незрозуміло, як вони взагалі туди потрапили. Акіла підозрює, що це могло статися через те, що її донька любить гратися з безпритульними котами. Відтоді вона закликала батьків не ігнорувати своїх дітей, коли вони скаржаться на біль, і одразу ж вести їх до лікаря.
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