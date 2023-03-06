В яких продуктах, крім "молочки", багато кальцію: ви точно про це не знали

Найбільший вміст кальцію — не в молоці та не в молочних продуктах Які продукти містять найбільше кальцію, читайте в матеріалі ТСН.ua

Поширена думка, що найбільше кальцію містить молоко та молочні продукти, але це далеко не так. Ви будете здивовані, але молоко та сир знаходяться далеко не на першому місці за вмістом кальцію.

Рекомендована норма споживання кальцію для дорослих становить 1000 мг на день, жінкам старше 50 років і чоловікам старше 70 років повинні отримувати по 1200 мг на день.

В яких продуктах, крім молочних, найбільше кальцію

Насіння

Яким чином отримують кальцій вегани, як взагалі не вживають їжу тваринного походження. Виявилося, що кальцієм надзвичайно багате насіння. Деякі види насіння містять багато кальцію, до них у першу чергу належить мак, кунжут і насіння чиа.

Порівнюємо — в 100 г молока міститься 113 мг кальцію, в 100 г пармезану (найкращий у цьому плані з усіх сирів) - 1109 мг. А в насінні обсмаженого кунжуту кальцію - 989 мг, маку — аж 1438 мг кальцію!

Крім кальцію насіння багате на білок, корисні жири, мінерали.

Горіхи та сухофрукти

Горіхи у щоденному раціоні допомагають знизити тиск, надають позитивний профілактичний вплив на холестериновий обмін та зменшують ризик розвитку метаболічного синдрому. Серед горіхів багатих на кальцій варто вибрати мигдаль, серед сухофруктів найбільше кальцію у плодах інжиру.

Сардини та консервований лосось

У100 г сардин містить більше ніж третину денної норми кальцію, а 100 г консервованого лосося — майже четверту частину норми. Крім кальцію загадані сорти риби забезпечують нас якісним білком та омега-3 жирними кислотами, селеном.

Квасоля та боби

Квасоля та боби — джерело клітковини, заліза, цинку, калію, кальцію, білка фолієвої кислоти та кальцію. 170 г стручкової квасолі містить 24% добової дози мінералу, 150 г соєвих бобів - 10% денної дози.

Часник

У 100 г часнику міститься 181 мг кальцію та 6,4 г білка. Крім кальцію користь часнику в тому, що він знижує ризик серцево-судинних захворювань, має протипухлинний та антимікробний ефекти, допомагає нормалізувати рівень глюкози.

Зелені овочі та трави

Найбільше кальцієм багаті різноманітні види капусти та шпинат. 200 г білокачанної, савойської капусти, шпинату забезпечують 25% денної норми кальцію. Інше корисне рослинне джерело кальцію — ревінь, який також містить вітамін К, клітковину та пробіотики.

Але хоча окремі види зелені та містять багато кальцію, на жаль через вміст великої кількості оксалатів він погано засвоюється. Річ у тому, що ці природні сполуки зв'язуються із кальцієм, що робить його недоступним для засвоєння нашим організмом, наприклад у шпинаті та ревені.

Багато кальцію, але не має оксалатів у петрушки, 100 г петрушки містить 138 мг кальцію. Звичайно, мало хто зможе з'їсти великий пучок цієї зелені, але ви можете частіше додавати її до страв.

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