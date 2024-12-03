У якому м’ясі практично немає холестерину: воно вважається найкориснішим

Високий рівень холестерину в крові провокує ризики розвитку різноманітних серцево-судинних захворювань, зокрема хвороб серця, атеросклерозу, утворення тромбів, інфаркту та інсульту. За словами лікарів, основні причини високого рівня холестерину в крові – це насичені жири і трансжири. Тому перехід на продукти з низьким вмістом насичених жирів допоможе вирішити проблему. Ресурс Lady пише, що є кілька видів м’яса, які мають низький вміст холестерину.

Яке м’ясо містить найменше жирів та холестерину

Куряча грудка містить незначну частку жиру й холестерину. У половині грудки є лише 73 мг холестерину і менше 1 г насичених жирів.

містить незначну частку жиру й холестерину. У половині грудки є лише 73 мг холестерину і менше 1 г насичених жирів. Свиняча вирізка. На 85 грамів м’яса припадає лише 62 мг холестерину й 1 г насичених жирів.

На 85 грамів м’яса припадає лише 62 мг холестерину й 1 г насичених жирів. Фарш із індички. На 100 грамів продукту припадає лише 79 мг холестерину та 2 г насичених жирів.

На 100 грамів продукту припадає лише 79 мг холестерину та 2 г насичених жирів. Яловичий стейк можна сміливо вживати, якщо у вас підвищений холестерин. На 85 г продукту припадає 65 мг холестерину і близько 2 г насичених жирів.

можна сміливо вживати, якщо у вас підвищений холестерин. На 85 г продукту припадає 65 мг холестерину і близько 2 г насичених жирів. Яловичий фарш. У 100 грамів пісного фаршу міститься 70 мг холестерину і 2,5 г насичених жирів приблизно. У магазинах можна купити пісну яловичину, в якій міститься 73 мг холестерину і близько 4,5 г насичених жирів на порцію.

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