У жінки сталася вкрай рідкісна позаматкова вагітність у печінці – фото

Вона дізналася про це на шостому тижні вагітності.
У 37-річної жінки сталася рідкісна позаматкова вагітність у печінці.
Про це повідомляє Need To Know.
Азусена Шуан Ласаро прибула до лікарні з "перекошеним від болю" обличчям.
Офіційні особи заявили, що такий випадок був задокументований лише 34 рази за останні 50 років, назвавши його "одним з найрідкісніших випадків в медицині".
Жінку госпіталізували до Національної лікарні Arzobispo Loayza в Лімі, Перу.
Міністерство охорони здоров'я Перу повідомило, що вона прибула з прибережного міста Чімботе з "проблемою, яка підштовхнула медичну команду до межі".
Представник міністерства сказав: "Азусена, обличчя якої було спотворено незрозумілим болем, прийшла у пошуках відповідей. Ніхто не міг собі уявити, що всередині неї розвивається один із найрідкісніших випадків у медицині: позаматкова вагітність, що застрягла у печінці. Цей стан настільки незвичайний, що за більш ніж півстоліття досліджень було задокументовано лише 34 подібні випадки".
Шеститижневий ембріон, який було імплантовано у тканину печінки пацієнтки, було успішно видалено. Представник додав: "Хірурги обережно витягли маленьку істоту, яка, хоча більше не розвивалася, була як крихкістю, так і стійкістю".
Лікар Хорхе Херіко Араухо сказав, що пацієнтка надійшла до відділення невідкладної гінекології лікарні "з історією двох попередніх операцій, проведених в іншій установі щодо позаматкової вагітності".
"Після візуалізаційних тестів було виявлено, що ембріон усе ще був у її тілі. Ембріон не був життєздатним і не мав серцебиття, тому було реалізовано терміновий план дій. Печінка — це орган, який у хорошому стані та за належного догляду здатний відновлювати свою структуру після хірургічної процедури, подібної до тієї, яку ми провели".
Азусена повернулася додому через п'ять днів після операції. Мама двох дітей сказала: "Я маю висловити свою подяку Богу та медичній бригаді лікарні Лоайса. Тепер я можу повернутися додому до чоловіка та двох дітей, відчуваючи велике полегшення та подяку".
Міністерство охорони здоров'я заявило, що її випадок "залишиться в пам'яті перуанської медицини".
Нагадаємо, жінка з двома матками народила по дитині з кожної. Дві матки – надзвичайно рідкісне явище, а успішно народити з обох – ще більш рідкісне.
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