У жінки сталася вкрай рідкісна позаматкова вагітність у печінці – фото

У 37-річної жінки сталася рідкісна позаматкова вагітність у печінці.

Про це повідомляє Need To Know.

Азусена Шуан Ласаро прибула до лікарні з "перекошеним від болю" обличчям.

Офіційні особи заявили, що такий випадок був задокументований лише 34 рази за останні 50 років, назвавши його "одним з найрідкісніших випадків в медицині".

Жінку госпіталізували до Національної лікарні Arzobispo Loayza в Лімі, Перу.

Міністерство охорони здоров'я Перу повідомило, що вона прибула з прибережного міста Чімботе з "проблемою, яка підштовхнула медичну команду до межі".

Вагітність у печінці / Фото: Jam Press

Представник міністерства сказав: "Азусена, обличчя якої було спотворено незрозумілим болем, прийшла у пошуках відповідей. Ніхто не міг собі уявити, що всередині неї розвивається один із найрідкісніших випадків у медицині: позаматкова вагітність, що застрягла у печінці. Цей стан настільки незвичайний, що за більш ніж півстоліття досліджень було задокументовано лише 34 подібні випадки".

Шеститижневий ембріон, який було імплантовано у тканину печінки пацієнтки, було успішно видалено. Представник додав: "Хірурги обережно витягли маленьку істоту, яка, хоча більше не розвивалася, була як крихкістю, так і стійкістю".

Команда медиків / Фото: Jam Press

Лікар Хорхе Херіко Араухо сказав, що пацієнтка надійшла до відділення невідкладної гінекології лікарні "з історією двох попередніх операцій, проведених в іншій установі щодо позаматкової вагітності".

"Після візуалізаційних тестів було виявлено, що ембріон усе ще був у її тілі. Ембріон не був життєздатним і не мав серцебиття, тому було реалізовано терміновий план дій. Печінка — це орган, який у хорошому стані та за належного догляду здатний відновлювати свою структуру після хірургічної процедури, подібної до тієї, яку ми провели".

Азусена Ласаро з лікарями / Фото: Jam Press

Азусена повернулася додому через п'ять днів після операції. Мама двох дітей сказала: "Я маю висловити свою подяку Богу та медичній бригаді лікарні Лоайса. Тепер я можу повернутися додому до чоловіка та двох дітей, відчуваючи велике полегшення та подяку".

Міністерство охорони здоров'я заявило, що її випадок "залишиться в пам'яті перуанської медицини".

Нагадаємо, жінка з двома матками народила по дитині з кожної. Дві матки – надзвичайно рідкісне явище, а успішно народити з обох – ще більш рідкісне.

Читайте також: