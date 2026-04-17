Учені назвали "ідеальну дозу" кави для психіки

Кава

Реклама

Дві-три чашки кави на день можуть бути корисними для психічного здоров’я, насамперед у чоловіків. Водночас вживання п’яти та більше чашок на день пов’язано з вищим ризиком розвитку психічних розладів.

Про це пише Euronews.

Дослідники проаналізували дані понад 460 000 учасників з британського біобанку UK Biobank, масштабної проспективної когорти, що включає людей віком від 40 до 69 років, щоб вивчити зв’язок між щоденним споживанням кави та різними психічними розладами.

Реклама

Дослідники виявили, що ті, хто пив занадто мало чи занадто багато кави не отримували переваг, порівняно з тими, хто вживав помірну кількість кави.

У дослідженні наголошується, що зв’язок між вживання кави та розладами настрою був сильніше виражений у чоловіків.

Кава містить понад тисячу біологічно активних речовин, зокрема кофеїн, поліфеноли, меланоідіни та дітерпени.

Дослідження припускає, що протизапальні ефекти таких сполучень як кофеїн та хлорогенова кислота можуть частково пояснити нижчий ризик розвитку психічних розладів.

Реклама

Кофеїн має нейропротекторну дію за допомогою подвійного механізму: активації рецептора A1R, пов’язаної з антидепресивним ефектом, та інгібування рецептора A2AR, що протидіє викликаній стресом нейронної дисфункції.

