Учені назвали напій, який врятує від наслідків малорухливого способу життя

Горня гарячого какао може запобігти наслідкам малорухливого способу життя. / © Freepik

Вчені з Великої Британії в новому дослідженні, в якому взяли участь 40 молодих чоловіків різного рівня фізичної підготовки, виявили, що чашка гарячого какао може запобігти наслідкам малорухливого способу життя.

Про це повідомляє Daily Mail.

Секрет полягає у в тому, що натуральне какао містить високу кількість флаванолів — сполук, що покращують здоров’я серця та знижують кров’яний тиск.

А тривале сидіння, зокрема за робочим столом, може поступово погіршувати функцію кровоносних судин через стрес і зниження кровотоку.

Молоді люди проводять у середньому близько шести годин протягом дня сидячи. Така малорухлива поведінка пов’язана з підвищеним ризиком ожиріння, серцевих захворювань та депресії, навіть якщо вони фізично активні в інший час.

Доктор Катаріна Рендейро, науковиця з питань харчування з Бірмінгемського університету та провідний автор дослідження, зауважила, що люди багато часу проводять сидячи — за столом, за кермом автомобіля, в поїзді чи на дивані, читаючи книгу чи дивлячись телевізор.

«Пошук способів пом’якшити вплив безперервного сидіння на нашу судинну систему може допомогти нам знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань», — наголосила вона.

Під час дослідження одна група учасників вживала какао-напій з високим вмістом флаванолів, інша какао-напій-плацебо, з якого було видалено більшість флаванолів.

Вони сиділи абсолютно нерухомо протягом двох годин, поки вчені використовували сучасний ультразвук, щоб виміряти, наскільки добре функціонували артерії в їхніх руках і ногах до і після цього періоду бездіяльності.

Базовий рівень фізичної підготовки людини не забезпечував захисту від шкідливого судинного впливу тривалого сидіння. Як група з високою, так і з низькою фізичною підготовкою відчували однакові негативні наслідки після двох годин безперервного сидіння.

Однак, напій, багатий на флаваноли, мав суттєвий вплив як на учасників, які були у хорошій фізичній формі, так і на тих, хто не мав такої фізичної форми.

Коли учасники випили какао з низьким вмістом флаванолів, що являло собою плацебо, а потім сиділи дві години, функція їхніх кровоносних судин значно знизилася як у плечовій артерії в руці, так і в стегновій артерії в нозі. Це був очікуваний шкідливий ефект сидіння.

Коли учасники випили какао з високим вмістом флаванолів, а потім сиділи протягом тих самих двох годин, функція їхніх кровоносних судин зовсім не знизилася.

Рівень фізичної підготовки людини не посилив користь від флаванолів; обидві групи отримали однаковий рівень захисту завдяки какао.

«Враховуючи те, наскільки поширеним став малорухливий спосіб життя та який підвищений ризик це може мати для здоров’я судин, вживання їжі та напоїв, багатих на флаваноли, особливо в поєднанні з перериванням періодів бездіяльності короткою прогулянкою або вставаннями, може бути гарним способом покращити довгострокове здоров’я, незалежно від рівня фізичної підготовки людини», — підсумувала доктор Рендейро.

