Учені назвали несподівану користь від кави: достатньо 1-2 чашок на день

Кава / © pexels.com

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Вчені з Медичного центру Седарс-Сінай встановили, що регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику розвитку цирозу, раку печінки та передчасної смерті від ускладнень захворювань цього органу.

Результати дослідження опубліковані у журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Дослідники проаналізували дані 354 957 учасників британського біобанку (UK Biobank), які на початку спостережень не мали цирозу або онкологічних захворювань печінки. За станом їхнього здоров’я вчені стежили в середньому протягом 13 років.

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З’ясувалося, що люди, які випивали щонайменше п’ять чашок кави на день, мали на 32% нижчий ризик розвитку цирозу, на 47% нижчу ймовірність виникнення раку печінки та на 42% менший ризик смерті від хвороб цього органу порівняно з тими, хто не вживав каву.

Водночас позитивний ефект спостерігався вже після однієї-двох чашок на день, а найвиразнішим він був у групі, яка споживала три-чотири чашки. Автори наголошують, що ці результати не слід трактувати як рекомендацію перевищувати п’ять чашок щоденно.

Для з’ясування можливих механізмів науковці також вивчили результати магнітно-резонансної томографії та аналізів крові. У любителів кави виявили менше жиру, заліза, ознак фіброзу та запалення у печінці, а також сприятливіший профіль білків, пов’язаних зі здоровою функцією органу.

Подібні закономірності зафіксували як серед споживачів звичайної кави, так і кави без кофеїну, що може свідчити про важливу роль інших біологічно активних компонентів напою.

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Водночас дослідники підкреслюють, що робота має спостережний характер і не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Вони нагадують, що основою профілактики захворювань печінки залишаються підтримка здорової ваги, обмеження алкоголю, фізична активність та контроль рівня глюкози, холестерину й артеріального тиску.

Нагадаємо, регулярне вживання продуктів із поширеними харчовими консервантами суттєво підвищує ризик розвитку гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Про це свідчать результати масштабного дослідження.

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