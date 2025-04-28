Учені назвали смачні солодощі, які можуть подовжити життя на 20 років

Які солодощі подовжують життя / © www.freepik.com/free-photo

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Виявляється, солодощі можуть бути не лише смачними, а й надзвичайно корисними для здоров’я людини. Існує один солодкий продукт, який здатен помітно подовжити життя. Про це пише ресурс Strona Zdrowia.

Які солодощі допомагають подовжити життя на 20 років: дослідження вчених

Швейцарські дослідники з Міжнародного інституту здоров’я і довголіття (MIZD) поділилися сенсаційним відкриттям: регулярне вживання шоколаду може збільшити тривалість життя аж на 20 років.

У дослідженні брали участь десять тисяч добровольців. Експеримент показав, що ті піддослідні, які щодня з’їдали хоча б 50 грамів шоколаду, мали кращі показники здоров’я, добре справлялися зі стресом і старіли помітно повільніше.

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Такий ефект науковці пов’язують із біологічно активною речовиною під назвою theobrominum vitalis. Вона міститься виключно у якісному чорному шоколаді з високим умістом какао. Вчені наголошують, що чорний шоколад неодмінно має бути у списку суперфудів, адже він має неоціненну користь для здоров’я.

Яка користь чорного шоколаду для здоров’я

Науковці на підставі експерименту зробили наступні висновки. Любителі чорного шоколаду менше страждають на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та нейродегенеративні розлади. Опірність організму до вікових змін у таких людей значно вища, ніж у тих, хто не їсть чорного шоколаду.

Активна речовина — Theobrominum vitalis, яка міститься в шоколаді з високим умістом какао, має потужні антиоксидантні властивості. Тому захищає клітини організму від руйнування, сповільнюючи процеси старіння. Також ця антиоксидантна сполука сприяє виробленню ендорфінів — гормонів, які покращують настрій і зміцнюють імунітет.

Вчені зазначають, що найбільша користь для здоров’я від шоколаду з умістом какао не менше 70%. Молочний та білий шоколад такими властивостями не наділені. Навпаки, ці продукти практично не мають користі для здоров’я, бо містять забагато цукру.