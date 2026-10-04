Учені пояснили різний вплив кави та чаю на організм

Кава / © pexels.com

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Різниця між кавою та чаєм полягає не лише через вміст кофеїну. Нове дослідження вказує на важливість амінокислот.

Про це пише IFLScience.

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Вчені проаналізували 20 комерційних сортів чаю, і виявили, що вміст кофеїну в них коливався від 14 до 61 міліграма на порцію. Кава може містити значно більше кофеїну, але його кількість залежить від сорту та об’єму напою

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За даними Вашингтонського університету, подвійний еспресо зазвичай містить від 60 до 100 міліграмів кофеїну, тоді як середня чашка кави — приблизно від 65 до 120 міліграмів.

Хоча кава загалом містить більше кофеїну, ця різниця не завжди така значна, як багато хто очікує. Вчені вважають, що інша сполука, яка міститься в чаї, допомагає пояснити, чому ці два напої часто викликають різні відчуття.

Одним із ключових інгредієнтів є L-теанін — амінокислота, що природним чином міститься в чайному кущі (Camellia sinensis). У природі вона зустрічається відносно рідко і міститься переважно в чайному листі та невеликій кількості видів грибів. Кавові зерна не містять L-теаніну, що робить чай унікальним напоєм, який одночасно забезпечує організм і кофеїном, і цією амінокислотою.

Нагадаємо, американська асоціація серця виявила, що вживання від 2 до 4 чашок кави на день пов’язане з найнижчим ризиком передчасної смерті та покращенням роботи серцево-судинної системи.

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